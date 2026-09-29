Semua orang memperhatikan bahwa bintang Brasil Vinicius Junior, pemain Real Madrid, tampil biasa-biasa saja musim ini, hingga terancam tersingkir dari susunan utama yang diandalkan oleh pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Dalam beberapa hari terakhir, sebuah teori konspirasi menyebar di media sosial, sampai-sampai surat kabar seperti "Marca" mengomentarinya dan membahas detail-detailnya.

Teori konspirasi tersebut, yang menyebar secara besar-besaran khususnya di Brasil, mengklaim bahwa Vinicius menghilang dalam keadaan misterius, dan bahwa pemain Real Madrid itu telah digantikan oleh seseorang yang mirip dengannya demi memenuhi kontrak-kontrak iklan miliknya.

Sejumlah pengguna internet mengklaim bahwa pemain yang muncul selama pemusatan latihan timnas Brasil dan laga melawan Australia bukanlah Vinicius yang asli, dengan menjadikan alasan bahwa "Vinicius Brasil" tidak memiliki tato yang ada di paha "Vinicius Real Madrid".









Surat kabar Spanyol itu juga menyoroti bahwa "ada teori konspirasi yang benar-benar gila yang menyebutkan bahwa Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), keluarga Rothschild (dinasti Eropa berpengaruh keturunan Yahudi Jerman yang mendirikan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan utama pada akhir abad ke-18), dan para elit telah membunuh Vinicius dan menggantinya setelah Piala Dunia".

Perubahan estetika pada wajah Vinicius pun menjadi bahan bakar untuk mengobarkan api konspirasi aneh ini, yang terutama lahir di forum-forum dan akun-akun TikTok di Brasil pada bulan September ini.









Bahkan sebagian orang sampai mengaitkan transformasi fisik Vinicius, dan kemunculan sosok yang mirip dengannya, dengan dugaan invasi alien yang merangsek masuk selama Piala Dunia untuk menculik Vinicius dan Neymar.

Peramal Brasil terkenal, Vo Baiana, mengatakan dalam sebuah video yang menyebar luas di seluruh dunia: "Saya harus memberitahu kalian bahwa saya kembali bermimpi tentang makhluk-makhluk luar angkasa yang menyerbu stadion sepak bola di Miami. Dan saya melihat dengan jelas bagaimana mereka menculik para pemain ke dalam kapal pertama yang tiba. Saya berada di dalam kapal itu. Dan ketika saya naik, kapal induk datang dan menculik ribuan orang dari stadion. Saya melihat jeritan, tangisan, dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya".

Surat kabar Spanyol itu menutup laporannya dengan mengatakan: "Orang-orang dekat pemain dan Real Madrid sendiri sepenuhnya mengabaikan cerita-cerita dan berita-berita bohong tak bermakna yang bermunculan di internet ini".