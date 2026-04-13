Dia dibawa keluar dengan tandu... Cedera "yang mengkhawatirkan" pada lututnya dialami oleh Wissam Abu Ali

Penyerang Palestina Wissam Abu Ali, pemain Columbus Crew asal Amerika Serikat, mengalami cedera lutut saat timnya bertanding melawan Orlando City yang berakhir imbang (1-1) dalam laga Liga Amerika, cedera yang membuat staf pelatih khawatir.

Masalah Abu Ali dimulai sejak awal, ketika permainan dihentikan pada menit ke-16 setelah ia bertabrakan dengan Brian Ogeda, lalu terjatuh sambil memegangi lututnya sebelum tim medis turun tangan dan memberikan pertolongan pertama.

Meskipun ia kembali untuk melanjutkan pertandingan, sang pemain tetap mengalami rasa sakit yang jelas.

Pada menit ke-32, Abu Ali kembali terjatuh di dalam kotak penalti tanpa adanya intervensi dari pemain lawan, sehingga ia meminta untuk diganti segera, sebelum akhirnya meninggalkan lapangan dengan ditandu, yang semakin menambah kekhawatiran mengenai sifat cedera tersebut.

Insiden ini terjadi setelah pemain tersebut mengalami cedera serupa pada musim lalu saat menghadapi Toronto FC.

Pada musim ini, Abu Ali mencatatkan awal yang kuat bersama Columbus Crew, setelah mencetak 5 gol dan menciptakan satu assist dalam 7 pertandingan, dengan total waktu bermain lebih dari 500 menit.

Sementara itu, Henrik Redström, manajer teknis Columbus Crew, menjelaskan setelah pertandingan bahwa sejauh ini belum jelas seberapa parah cedera tersebut, dan menegaskan bahwa pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan mendetail untuk menentukan diagnosis akhir.

"Cedera ini mengkhawatirkan, tapi saya belum bisa memastikan apa-apa saat ini," kata Redström, sambil menyebutkan bahwa keputusan untuk tetap memainkan pemain tersebut setelah cedera pertama diambil setelah berkonsultasi dengan tim medis. Ia menegaskan kepercayaannya pada tim medis tersebut, dan menganggap apa yang terjadi mungkin hanya "kesialan".