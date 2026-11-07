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Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan pujian khusus kepada Noni Madueke setelah timnya meraih kemenangan susah payah 1-0 atas Hull City di Emirates. Arteta menyoroti transformasi profesional pemain sayap itu selama jeda internasional sebagai faktor penting di balik rentetan performa eksplosifnya belakangan ini.

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Arteta puji mentalitas elite Madueke

Menyoroti perkembangan Madueke belakangan ini, Arteta mengatakan: "Dia contoh yang bagus bagi anggota tim lainnya karena sebelum jeda internasional pertama dia tidak bermain. Alih-alih pergi berlibur, dia pergi ke Portugal dan mencari seseorang untuk berlatih bersamanya. Kondisi fisik dan kebugarannya pun membaik, lalu dia langsung kembali menemukan ritmenya. Sekarang Anda bisa melihat dia sangat percaya diri, berani mencoba berbagai hal, melewati pemain lawan, dan memberi pengaruh dalam pertandingan lewat gol serta assist. Kami sangat senang dengan itu."

Pengaruh sang pemain sayap terlihat jelas saat melawan Hull, karena upaya awalnya berujung pada satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Martin Odegaard menyambar bola muntah pada menit ke-72 setelah Konstantinos Tzolakis melakukan penyelamatan. Madueke nyaris menggandakan keunggulan menjelang akhir laga setelah berhasil menerobos pertahanan lawan, tetapi tekel Tzolakis membuat bola memantul mengenai Nobel Mendy dari Hull sebelum Brooke Norton-Cuffy melakukan sapuan dramatis di garis gawang.

Kesabaran berbuah hasil di Emirates

Arsenal harus bersabar menghadapi Hull City yang tampil gigih dan tak kunjung menyerah sepanjang sebagian besar pertandingan sore itu. Meski demikian, kemenangan tersebut memperpanjang catatan impresif Arsenal di kandang menjadi 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi, dengan delapan laga tanpa kebobolan. Itu merupakan rentetan kemenangan terpanjang mereka di Emirates sejak periode April hingga November 2022 di bawah Arteta.

Berbicara kepada Sky Sports tentang penampilan timnya, Arteta menjelaskan: "Konsisten dan terus berusaha. Kami sudah membicarakan bahwa pada suatu titik kami akan bisa membongkar pertahanan mereka. Kami mendapat beberapa peluang besar yang menurut saya seharusnya bisa menjadi gol, tetapi tembakan kami tidak tepat sasaran atau umpan terakhir kami tidak sampai. Dalam begitu banyak situasi, kalau Anda tidak bisa memanfaatkan peluang seperti itu, Anda harus terus menciptakan banyak peluang dan berharap pada akhirnya bisa menaklukkan mereka. Begitulah cara kami memenangkan pertandingan."

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Kebingungan soal VAR dan keputusan penalti

Arsenal tidak mendapat penalti saat menghadapi Hull City setelah tinjauan VAR mendapati Kai Havertz berada dalam posisi offside sebelum dilanggar Nobel Mendy. Para pendukung tuan rumah sempat merayakan keputusan wasit Farai Hallam yang awalnya menunjuk titik putih, tetapi Hull justru mendapat tendangan bebas. Keputusan itu membuat Arteta marah di tepi lapangan dalam babak pertama yang menegangkan di Stadion Emirates.

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Arteta mengungkapkan kebingungannya terkait insiden tersebut: "Saya tidak tahu, saya bingung karena ketika wasit mendatangi monitor, saya pikir itu karena pelanggarannya jelas penalti. Namun, mereka membuat keputusan berbeda berdasarkan offside, jadi saya tidak tahu. Kami belum mendapat kejelasan mengenai keputusan itu."

Menjaga momentum di puncak

Kemenangan itu menjadi kemenangan kelima beruntun Arsenal di liga sejak kekalahan mengecewakan dari Brighton pada September, yang tetap menjadi satu-satunya noda dalam kiprah domestik mereka yang sejauh ini gemilang. Tim asuhan Arteta kini akan berupaya menjaga momentum tersebut saat bertandang menghadapi Newcastle pada 21 November, seusai jeda internasional mendatang.

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"Hal seperti itu sering terjadi, dan dalam beberapa pertandingan kami juga sudah tertinggal 1-0 sejak awal tetapi tetap mampu melakukannya," tambah Arteta saat membahas kegigihan timnya. "Meraih hasil sangat, sangat penting dan saya pikir kami perlu memuji para pemain atas cara mereka menghadapi setiap pertandingan. Kami tampil sangat baik sejak jeda internasional hingga saat ini."