Staf teknik timnas Portugal memutuskan untuk tidak mengambil risiko memainkan Bruno Fernandes menghadapi Norwegia, Minggu malam, pada laga kedua UEFA Nations League, setelah gelandang tersebut mengalami cedera ringan selama pertandingan melawan Wales, yang berakhir dengan kemenangan Portugal 1-0.

Pelatih Portugal itu mengatakan dalam konferensi pers hari Sabtu bahwa Fernandes akan absen pada pertandingan tersebut, seraya menjelaskan: "Saya lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan Bruno Fernandes pada pertandingan ini, dan agar bisa mengandalkannya menghadapi Denmark Kamis mendatang."

Di sisi lain, sang pelatih belum memastikan sikapnya terkait keikutsertaan Cristiano Ronaldo sebagai starter menghadapi Norwegia, seraya menyebutkan bahwa pemain yang ditarik keluar pada menit ke-67 saat melawan Wales itu akan menjalani penilaian selama latihan hari Sabtu sebelum keputusan akhir diambil.

Sang pelatih mengatakan tentang Ronaldo: "Dia tidak seusia Joao Neves. Sesi latihan malam ini akan memberi kami sejumlah indikasi, dan setelah itu saya akan berdiskusi dengannya," sebagai isyarat kemungkinan menempatkannya di bangku cadangan menghadapi timnas yang dipimpin Erling Haaland.

Staf teknik sebelumnya bersikap hati-hati terhadap kesiapan Joao Neves, yang memulai pertandingan melawan Wales di bangku cadangan sebelum tampil di menit-menit akhir, sementara ia diperkirakan akan menjadi starter menghadapi Norwegia.

Sang pelatih menjelaskan bahwa pemain Paris Saint-Germain itu tiba di pemusatan latihan timnas dengan cedera ringan, dan menjalani pemindaian MRI, sebelum ia memastikan kepadanya bahwa ia akan diistirahatkan saat melawan Wales sebagai persiapan untuk tampil sebagai starter menghadapi Norwegia.

Nuno Mendes juga telah siap untuk tampil, setelah ia ditarik keluar selama babak kedua saat melawan Wales karena merasa kelelahan.