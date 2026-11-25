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Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menepis perbandingan dirinya dengan bek Lille Nathan Ngoy menjelang pertemuan mereka di Liga Champions pada Rabu. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, mantan bek tengah Belgia itu memuji ketangguhan rekan senegaranya setelah melakukan kesalahan di Piala Dunia dan menjelaskan mengapa pemain berusia 23 tahun itu berkembang pesat di klub Prancis tersebut.

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Kompany bersiap menghadapi talenta Belgia yang dikenalnya

Bayern bertandang ke markas Lille pada Rabu malam untuk pertandingan kelima Liga Champions. Kompany akan menghadapi pemain yang sudah dikenalnya dengan baik. Pelatih Bayern itu telah mengikuti perkembangan Ngoy, bek serbabisa Lille, selama bertahun-tahun.

Ngoy, 23 tahun, telah tampil empat kali di Liga Champions musim ini dan akan menjadi sorotan saat menghadapi tim asuhan Kompany. Menjelang pertandingan, mantan bek tengah Belgia itu menanggapi perbandingan yang kian sering muncul antara dirinya dan rekan senegaranya yang lebih muda tersebut.

Pelatih Bayern tertawa menanggapi perbandingan soal ‘penerus’

Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Kompany langsung menepis anggapan bahwa Ngoy mengikuti jejaknya. Ia justru menegaskan bahwa bek Lille itu sedang menapaki jalannya sendiri di level tertinggi.

“Dia bukan penerus saya,” kata Kompany sambil tersenyum, seperti dikutip Maxifoot. “Dia punya jalan karier sendiri dan, pada usianya, perkembangannya sudah sebaik mungkin. Saya mengenalnya sejak dia masih sangat muda dan menarik untuk melihat perkembangannya.”

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Bangkit dari kesalahan di Piala Dunia

Penampilan Ngoy belakangan ini kian mengesankan mengingat kesulitan yang pernah dihadapinya di pentas internasional. Kompany menilai respons sang bek setelah melakukan kesalahan yang menjadi sorotan di Piala Dunia sebagai bukti kekuatan mentalnya. Pelatih Bayern itu juga mengungkapkan kebanggaan pribadinya atas perkembangan positif Ngoy, seraya menyinggung kesamaan latar belakang mereka dan situasi sang bek saat ini.

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB Tonton

“Dia melakukan kesalahan di Piala Dunia saat melawan Iran, tetapi kemudian bangkit,” jelas Kompany. “Bangkit kembali adalah bagian dari sepakbola. Dia bermain dengan percaya diri. Saya senang karena dia orang Belgia dan Kongo, dan perkembangannya terus menunjukkan tren positif. Dia berada di klub terbaik untuk tahap kariernya saat ini.”

Ujian Liga Champions menanti pada Rabu

Perhatian kini tertuju ke lapangan saat Lille menjamu Bayern dalam pertandingan penting pada laga kelima. Ngoy berkesempatan menunjukkan kemampuan bermain di berbagai posisi dan kepercayaan diri yang baru ditemukannya secara langsung di hadapan salah satu bek terbaik Belgia sepanjang masa.