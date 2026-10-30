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Mantan penyerang Arsenal Ian Wright mempertanyakan keputusan Chelsea melepas penyerang asal Senegal Nicolas Jackson setelah ia mengawali kiprahnya dengan produktif bersama rival di Liga Primer, Aston Villa. Pemain berusia 25 tahun itu sudah mencetak tujuh gol dalam 11 penampilan sejak menuntaskan transfer permanen senilai £65 juta ke klub asal Midlands tersebut pada musim panas.

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Penyerang Senegal bersinar di bawah Emery

Jackson dengan cepat menemukan kembali ketajamannya di Villa Park setelah kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Villarreal, Unai Emery, menjelang musim ini. Setelah mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut pada awal musim, sang penyerang memborong dua gol penentu dalam kemenangan akhir pekan lalu atas pemuncak klasemen Liga Primer Inggris, Manchester City. Performa gemilang itu langsung memunculkan pertanyaan mengapa petinggi Stamford Bridge mengizinkannya pindah ke rival langsung di kompetisi domestik.

Pengamat puji kebangkitan penyerang di Midlands

Meski pemain timnas Senegal itu sesekali dikritik karena kerap menyia-nyiakan peluang selama bermain di London barat, pergerakannya dan kekuatan fisiknya secara konsisten merepotkan lini pertahanan tim-tim kasta tertinggi. Kini, setelah ia rutin mencetak gol di Midlands, ketenangannya yang semakin baik di kotak penalti menarik perhatian sejumlah pengamat ternama.

Menilai kebangkitan pemain berusia 25 tahun itu dalam The Overlap, mantan bek Manchester United Gary Neville mengatakan: "Apakah Nicolas Jackson pemain yang paling berkembang di Liga Primer Inggris? Saya selalu berpikir dia akan menjadi rekrutan bagus bagi klub mana pun karena dia sulit dihadapi. Saya akan benci bermain melawannya. Saya memang menyukainya."

Sepakat dengan penilaian Neville dalam acara yang sama, mantan penyerang Arsenal dan Inggris Wright menambahkan: "Saya turut senang untuknya.

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"Saat Anda menyaksikannya di Chelsea, ya, dia melewatkan peluang, tetapi aspek lain dalam permainannya... caranya berlari membuka ruang, bergerak di belakang bek, sentuhannya... Anda tahu bahwa jika dia mulai mencetak beberapa gol saja, dia akan baik-baik saja.

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"Sekarang, setelah dia mencetak beberapa gol, Anda benar-benar bisa melihat kepercayaan dirinya. Dia bisa terus mencetak gol untuk Villa. Kini terserah kepadanya sejauh mana dia akan melangkah."

Pinjaman ke Bayern mendahului kepindahan ke Villa

Chelsea awalnya merekrut Jackson dari Villarreal pada 2023 dan mendapat harapan dari musim debutnya di Stamford Bridge, ketika ia mencetak 17 gol di semua kompetisi. Namun, produktivitasnya menurun pada musim 2024-25, sehingga Chelsea meminjamkannya ke Bayern Munich musim lalu.

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Juara Jerman itu membayar biaya peminjaman sebesar £14 juta dan menyetujui kewajiban pembelian permanen senilai £56 juta jika sang penyerang memenuhi target performa tertentu, termasuk jumlah penampilan yang ditetapkan. Perannya yang terutama sebagai pelapis kapten Inggris sekaligus peraih Ballon d'Or yang baru dinobatkan, Harry Kane, membuat Jackson tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ia pun kembali ke London barat musim panas ini. Dengan keberadaan Joao Pedro di Stamford Bridge mempersulit jalannya kembali ke susunan pemain inti, Chelsea akhirnya menyetujui penjualannya ke Villa senilai £65 juta.

Cedera penyerang membuat Chelsea kekurangan opsi

Periode produktif Jackson di Midlands datang pada saat yang kurang tepat bagi Chelsea setelah penyerang pilihan utama mereka, Pedro, harus menepi akibat cedera seusai mengawali musim dengan gemilang lewat lima gol dalam enam penampilan pertamanya. Setelah absen dalam dua pertandingan, termasuk kekalahan dari Liverpool pada babak 16 besar Piala Liga Inggris, Rabu, pemain asal Brasil itu masih belum bisa tampil dalam laga kandang Sabtu melawan Manchester United yang sedang kesulitan. Sementara itu, Jackson akan berusaha memperpanjang rentetan golnya untuk Villa.