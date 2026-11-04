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Manchester United bersiap kehilangan JJ Gabriel setelah pemain berusia 16 tahun itu mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Real Madrid pada Januari. Paul Merson menilai Manchester United akan sangat terpukul melihat salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa meninggalkan Old Trafford. Ia pun menyerukan agar aturan yang memungkinkan remaja itu pindah ke luar negeri diubah.

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Gabriel sepakat pindah ke Real Madrid setelah meninggalkan United

Gabriel telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Real Madrid pada Januari, menurut Metro. Kesepakatan itu mengakhiri rangkaian peristiwa yang bermula ketika ia meninggalkan United pada awal musim ini. Penyerang yang genap berusia 16 tahun bulan lalu itu sebelumnya diperkirakan akan menjadi pemain termuda United di Carabao Cup pada September.

Namun, klub memutuskan untuk menunda debutnya di tim utama. Perwakilannya pun langsung menariknya dari United untuk mencari peluang di tempat lain. Paris Saint-Germain dan Bayern Munich sama-sama menunjukkan minat, tetapi Real Madrid tampaknya telah memenangi persaingan, meski belum menghubungi United mengenai situasi tersebut.

Merson sebut Manchester United akan sangat kecewa kehilangan Gabriel

Merson yakin United akan sangat kecewa kehilangan talenta sehebat Gabriel. Ia juga menyoroti paspor Uni Eropa yang telah diperoleh Gabriel, yang membuatnya lebih mudah bergabung dengan klub di luar Inggris. “Anak ini pemain bagus,” kata mantan pemain sayap Arsenal dan Inggris itu kepada Sky Sports. “Dia pemain yang sangat bagus.

“Dia bisa saja menjadi pemain bintang, jadi Manchester United akan sangat kecewa. Menurut saya, aturan ini harus berubah. Saya rasa dia diizinkan pergi ke luar negeri karena ibu dan ayahnya memiliki paspor Irlandia. Dan menurut saya, itu perlu diubah. Manchester United telah membina anak ini, membentuknya menjadi pemain seperti sekarang. Tentu saja, dia juga memang berbakat.”

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Merson memahami daya tarik Real Madrid, tetapi ingin aturan diubah

Meski frustrasi, Merson mengakui bahwa ia memahami alasan Gabriel ingin bermain untuk Real Madrid. “Jangan salah paham, tetapi ini perlu dilakukan. Masalahnya, dia akan pergi ke Real Madrid. Saya bilang Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Dia akan pergi ke klub terbesar di dunia. Klub terbesar. Jadi, siapa pemain di dunia yang tidak mau pergi ke Real Madrid?

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“Tanyakan kepada pemain mana pun yang bermain di Liga Primer Inggris. Kalau Real Madrid menginginkan Anda, sangat jarang ada yang menolaknya. Jadi, ini kesempatan besar bagi anak itu, tetapi saya tetap berpikir aturan tersebut mungkin harus berubah. Kalau tidak, ini bukan, ini tidak akan menjadi kali pertama hal seperti ini terjadi. Ingat saja, lihat Rio Ngumoha, yang kini berada di Liverpool. Dua tahun lalu dia berada di Chelsea, lalu meninggalkan Chelsea. Jadi, hal seperti ini terjadi. Ini terjadi. Ini akan terus terjadi. Namun, menurut saya aturan itu harus berubah. Beri saja akademi-akademi ini kesempatan. Mereka sudah bekerja sangat keras, hanya untuk mendengar seseorang berkata, ‘Saya pergi sekarang.’”

Apa selanjutnya bagi Gabriel dan United?

Gabriel, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Primer Inggris U-18 musim lalu dan disebut sebagai “pemain berusia 15 tahun terbaik di Eropa”, kini diperkirakan akan menuntaskan kepindahannya ke ibu kota Spanyol pada Januari.

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Sementara itu, United berharap dapat membangun momentum setelah kemenangan comeback luar biasa atas Roma pada Selasa, meski kehilangan salah satu pemain muda paling menjanjikannya.