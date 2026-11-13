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Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
Daniel Buse
Diterjemahkan oleh

"Dia bisa menendang bola keluar stadion": Jürgen Klopp menanggapi pilihan kiper Serbia dengan susunan pemain timnas Jerman

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Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp mengungkapkan bahwa susunan pemain yang ia pilih untuk laga tandang Nations League melawan Serbia merupakan respons terhadap susunan pemain awal lawan.

Di Beograd, Klopp secara mengejutkan memasang Jonathan Tah dan Malick Thiaw sebagai bek tengah, bukan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund, pemain berkaki kiri yang biasanya menjadi pilihan utama di lini belakang empat pemain, termasuk saat pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, masih menjabat. Klopp memberikan alasan yang mengejutkan atas keputusannya. "Kami memperkirakan akan ada umpan yang sangat panjang," kata Klopp kepada RTL.

Ia menambahkan: "Sekarang mereka juga menurunkan Milinkovic-Savic, kiper yang bahkan bisa menendang bola sampai keluar dari stadion ini." Pelatih timnas Serbia Veljko Paunovic memilih kiper Napoli itu ketimbang Djordje Petrovic dari Bournemouth. Milinkovic-Savic menarik perhatian berkat kekuatan tendangannya pada Desember 2025, ketika ia turut mengambil tendangan dalam adu penalti babak 16 besar Coppa Italia melawan Cagliari dan menghujamkan bolanya ke gawang dengan kecepatan 130 km/jam.

"Sedikit keunggulan yang dimiliki Tah dan Thiaw ada dalam perebutan bola pertama," kata Klopp. Pada Jumat, ia memperkirakan Serbia akan banyak mengirim bola panjang dari lini belakang atau melalui kipernya. Ia merespons hal itu lewat susunan pemainnya dengan lebih dulu mencadangkan Schlotterbeck. "Keputusannya sangat tipis," kata Klopp.

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Schlotterbeck sejauh ini telah mencatatkan 30 penampilan untuk timnas Jerman (1 gol). Pada Piala Dunia musim panas lalu, ia mengalami robekan ligamen bagian dalam pergelangan kaki pada laga kedua fase grup melawan Pantai Gading. Belakangan, ia absen dalam pertandingan Nations League melawan Serbia dan Yunani karena cedera pergelangan kaki lainnya.