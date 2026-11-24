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Florian Wirtz mengungkap bahwa Jurgen Klopp rutin memberinya saran tentang cara meraih kesuksesan di Liverpool. Gelandang serang asal Jerman itu mengatakan dirinya sedang berada dalam performa terbaik sejak pindah ke Anfield. Menurut Wirtz, kompatriotnya itu "sangat menikmati waktunya di sini" dan membagikan pengalaman yang didapatnya, saat Liverpool bersiap menghadapi Club Brugge di Liga Champions pada Rabu malam.

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Klopp berbagi pengalamannya di Liverpool

Wirtz berbicara tentang percakapannya dengan Klopp dan mengungkap bahwa mantan pelatih Liverpool itu membantunya memberi dampak di Anfield. Dalam konferensi pers Liverpool menjelang pertandingan di Belgia, seperti dilaporkan Liverpool Echo, ia mengatakan bahwa mereka "selalu berbicara tentang Liverpool".

"Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa dia sangat menikmati waktunya di sini, orang-orang di sini menyukainya, dan dia berusaha memberi saya saran agar bisa sukses di sini, seperti yang telah dia tunjukkan," kata Wirtz. "Sangat bagus karena dia tahu banyak tentang klub ini."

"Hal-hal kecil yang lebih pribadi"

Wirtz menjelaskan bahwa Klopp, yang bertahan di Liverpool lebih lama daripada di klub lain mana pun sepanjang kariernya sebagai pelatih, memberikan saran yang bersifat pribadi, bukan taktis. "Dia bisa memberi saya saran bagus. Selalu tentang hal-hal kecil. Hal-hal yang lebih pribadi," katanya.

"Namun, dia berbicara positif tentang klub ini, kawasan di sini, dan orang-orangnya. Mendengar itu dari seseorang yang telah lama mengalaminya sangat membantu. Itu topik yang bagus untuk dibicarakan." Klopp menghabiskan hampir sembilan tahun di Anfield serta menjuarai Liga Primer dan Liga Champions.

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Performa terbaik sejak pindah ke Anfield

Wirtz kini tampil gemilang setelah menjalani musim pertama yang sulit dan bersinar dalam kemenangan telak 4-0 atas Manchester United pada Minggu. "Saya mungkin akan mengatakan bahwa saat ini saya berada dalam performa terbaik sejak pindah ke Liverpool," katanya, seraya menyebut peningkatan kondisi fisik dan pemahaman yang lebih baik tentang sepakbola Inggris.

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Ia juga memuji Andoni Iraola dengan mengatakan: "Dia membawa saya kembali ke kondisi saya sekitar dua tahun lalu, ketika saya bermain sepakbola dengan sangat baik." Iraola, yang memujinya setelah kemenangan atas United , mengatakan Wirtz "memahami permainan dengan sangat baik".

Ujian melawan Brugge sebelum derbi Merseyside

Liverpool bertandang ke markas Club Brugge pada Rabu dengan sama-sama mengoleksi sembilan poin seperti klub Belgia itu, sebelum menjalani derbi Merseyside di markas Everton pada Minggu.

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"Kami tidak boleh melakukan kesalahan dengan meremehkan mereka," Wirtz memperingatkan. "Mereka tim yang bagus, punya pemain-pemain bagus dan pemain sayap yang cepat, jadi mereka selalu bisa berbahaya."