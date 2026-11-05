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Enzo Maresca melontarkan pujian kepada Erling Haaland setelah penyerang asal Norwegia itu memastikan kemenangan sengit 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions. Meski tak banyak terlibat sepanjang pertandingan, Haaland tampil menentukan pada saat yang paling dibutuhkan untuk memastikan klub Liga Primer Inggris tersebut pulang dari Jerman dengan tiga poin.

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Haaland kembali membuktikan kualitasnya

Penyerang andalan City itu menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai penyelesai peluang terbaik di dunia dalam laga Eropa yang menegangkan di Jerman. Meski nyaris tak terlibat sepanjang sebagian besar pertandingan, Haaland hanya membutuhkan 13 sentuhan untuk meninggalkan jejaknya. Ia mencetak gol lewat penyelesaian khas penyerang oportunis di tiang jauh untuk mengamankan tiga poin. Momen penentu itu bermula dari olah bola Elliot Anderson yang mengesankan. Kreasi Anderson memberi kesempatan kepada pemain asal Norwegia tersebut untuk sekali lagi menunjukkan naluri mencetak golnya.

Berbicara setelah peluit akhir, Maresca menekankan bahwa kemampuan sang penyerang untuk tetap fokus pada pertandingan merupakan kunci keberhasilannya. "Saya mengatakan kemarin bahwa penting bagi Erling untuk selalu terlibat dalam permainan," jelas sang manajer melalui situs resmi klub. Pelatih asal Italia itu senang melihat lebih banyak pemain mencetak gol, meski penyelesaian akhir timnya terkadang kurang tajam. "Kami tahu bahwa kapan saja ia bisa membantu kami dan mencetak gol. Malam ini kami juga mencetak lebih banyak gol melalui pemain yang berbeda, jadi kami menciptakan begitu banyak peluang yang sayangnya gagal kami manfaatkan. Saya sangat senang ia mencetak gol. Senang untuknya. Menang dan menjadi kapten selalu terasa menyenangkan."

Maresca melihat ruang untuk berkembang

Meski kemenangan itu memberikan dorongan berarti, Haaland sendiri mengakui bahwa skuad masih punya banyak ruang untuk berkembang. Manajernya sangat sependapat dan meyakini tim masih berada dalam masa transisi setelah kedatangannya. Maresca yakin Manchester City mampu tampil jauh lebih baik daripada yang mereka tunjukkan di Red Bull Arena, asalkan fokus mereka saat bertahan bisa ditingkatkan.

"Apakah kami bisa tampil lebih baik? Tentu saja, tidak diragukan lagi. Itulah mengapa saya sangat senang dan sangat yakin, karena saya bisa melihat bahwa kami bisa tampil jauh lebih baik," kata Maresca. Ia meminta kesabaran sembari terus menerapkan filosofi khususnya di lapangan latihan. "Bagi saya ini hal yang wajar karena kami baru memulainya empat bulan lalu. Ini tidak terjadi secara otomatis. Anda butuh waktu untuk bekerja bersama. Itulah mengapa saya sangat senang dan sangat yakin bahwa kami bisa memperbaiki banyak hal, terutama karena menurut saya kedua gol [Leipzig] itu terjadi akibat kesalahan yang cukup konyol dan bisa kami hindari."

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Kerapuhan pertahanan masih menjadi perhatian

Sumber utama frustrasi staf pelatih City adalah cara tim kebobolan. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, juara Liga Primer Inggris itu tampak rentan ketika permainan beralih dari menyerang ke bertahan. Maresca menegaskan bahwa kelengahan pertahanan yang terlihat di Jerman harus dihilangkan jika klub ingin bersaing memperebutkan gelar-gelar tertinggi musim ini. Kurangnya konsentrasi pada momen-momen penting nyaris berakibat fatal saat menghadapi Leipzig yang efektif dalam serangan balik.

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"Sejak hari pertama, kami menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan. Namun, kami harus menghindari kebobolan gol-gol konyol. Kami harus memahaminya. Menganalisisnya. Meninjau berbagai hal. Saya pernah menghabiskan satu musim di sini tiga tahun lalu, tetapi saya orang baru di sini. Saya perlu mengenal para pemain, dan mereka perlu mengenal saya. Kami baru bersama selama empat bulan. Itulah mengapa saya sangat senang dan sangat yakin bahwa kami hanya akan menjadi lebih baik setelah waktu sesingkat ini," ujar sang manajer.

Kemenangan penting di Jerman

Pada akhirnya, meraih poin penuh di stadion dengan atmosfer sesulit markas Leipzig bukanlah perkara mudah. Maresca mengakui beratnya tantangan tersebut dan mencatat bahwa tim-tim Jerman dikenal sulit dikalahkan di kandang. "Namun, saya senang dengan tiga poin ini karena ini pertandingan tandang di Liga Champions, di Jerman, dan selalu sulit," pungkas Maresca.

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Menjelang pertandingan-pertandingan domestik berikutnya, fokus City hampir pasti akan beralih pada upaya menyeimbangkan permainan menyerang mereka yang atraktif dengan pertahanan yang lebih kokoh. Penerapan gagasan Maresca masih berlangsung, tetapi sang manajer tetap optimistis bahwa waktu dan kerja keras di lapangan latihan akan menghasilkan Manchester City yang lebih lengkap dalam beberapa bulan mendatang.