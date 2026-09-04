Pria 71 tahun itu meyakini nama Sane tidak akan ada dalam daftar skuad pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp ketika ia mengumumkan skuad DFB pertamanya untuk laga-laga Nations League mendatang pada 17 September.

Dalam wawancaranya dengan Sport1, Neururer berkata: "Kloppo akan berpegang pada prinsip performa. Saya menyukai pemain ini, tipe pemain seperti ini. Dia bisa bermain sejajar dengan Messi. Tapi: Kapan terakhir kali dia menunjukkan itu?"

Sane sudah memiliki cukup waktu dan kesempatan, tegasnya. "Saya tidak yakin dia mampu menampilkan performa secara konsisten di Galatasaray sehingga Jürgen Klopp akan kembali memanggilnya. Waktunya sayangnya sudah habis dan saya rasa dia tidak akan kembali," kata Neururer.

Prediksinya itu memang punya nuansa yang sangat aktual. Sebab, di klub juara Turki itu Sane telah kehilangan tempat utamanya di sayap kanan, dan hal ini disebut juga telah menimbulkan keresahan dalam beberapa hari terakhir.

Perjalanan Sane sejauh ini di tim nasional Jerman sejak debutnya pada musim gugur 2015 bagaikan naik turun roller coaster. Pemain berusia 30 tahun itu sejauh ini telah mencatatkan 80 penampilan internasional, dengan 18 gol. Di bawah pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, Sane sempat tidak dipanggil, sebelum mantan pelatih itu kembali menominasikannya dan menjadikannya pemain inti pada Piala Dunia yang berakhir buruk di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun seperti banyak pemain Jerman lainnya, Sane juga tampil mengecewakan di putaran final, yang berujung pada tersingkirnya mereka secara memalukan di babak 32 besar melawan Paraguay.

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Peter Neururer melihat masa depan DFB untuk Leon Goretzka

Sementara Neururer bersikap skeptis terhadap Sane, ia percaya pada kelanjutan karier DFB mantan rekan setimnya di Bayern, Leon Goretzka. Pemain berusia 31 tahun itu nyaris tidak mendapat kesempatan bermain di Piala Dunia dan kemudian menjadi sorotan karena dugaan menjauhkan diri dari tim serta menghindar saat adu penalti melawan Paraguay.

Namun, Neururer optimistis gelandang tengah itu akan tampil menonjol setelah kepindahan bebas transfernya ke Aston Villa di Premier League. Di Bayern, Goretzka pada akhirnya memang "hanya bermain sesekali", tetapi: "Saya yakin: Jika Leon tetap sehat, dia akan menunjukkan performanya di Aston Villa. Performa yang bisa dia tunjukkan itu semestinya cukup untuk membuatnya kembali (ke tim nasional; red.)."