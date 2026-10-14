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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten
Diterjemahkan oleh

"Dia bikin masalah!" Michael Olise jadi sasaran kecaman, bakal dihukum Bayern Munich?

Champions League
Viking vs Bayern Munich
Viking
Bayern Munich
M. Olise
V. Kompany
H. Kane

Pengusiran Michael Olise dari lapangan yang tak perlu juga menjadi sorotan besar di kancah internasional. Akankah FC Bayern bahkan menjatuhkan sanksi finansial sebagai pelajaran baginya?

Pada menit ke-74, Olise terpancing oleh pemain lawan, Zlatko Tripic, yang belakangan disebut "bajingan" oleh direktur olahraga Max Eberl, hingga melempar bola ke wajahnya. Hanya beberapa saat setelah menerima kartu kuning, Olise pun mendapat kartu kuning kedua yang berujung kartu merah.

Setelah itu, FC Bayern menyia-nyiakan keunggulan 3-2 yang sebelumnya mereka raih dengan susah payah setelah tertinggal 0-2. Mereka kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-90 dan, setelah hasil 2-2 di Augsburg, kembali harus puas dengan hasil imbang. "Sangat bodoh," kata pelatih Vincent Kompany tentang tindakan megabintangnya yang biasanya begitu tenang itu. Kompany mengatakan bahwa ia juga telah memberi tahu Olise bahwa "pemain nomor 10" (Tripic, catatan redaksi) "hari ini lebih cerdik daripada kamu".

Pers internasional pun menyoroti bagaimana pemain asal Prancis itu keluar dari karakter "Mister Nonchalant"-nya di Norwegia. "Michael Olise dikenal karena ketenangan dan sikapnya yang 'santai'. Namun, di Norwegia darahnya mendidih, ia kehilangan kendali dan akhirnya diusir dari lapangan karena hal sepele," tulis media Spanyol Marca. Sementara itu, AS memasang judul tajam: "Olise bikin masalah."

Akankah Michael Olise juga dihukum FC Bayern?

Sementara L'Equipe menyebutnya "tindakan gegabah" yang "membangkitkan semangat" Viking dan memberi lawan "dorongan baru", RMC Sport menyebutnya "luapan emosi yang harus dibayar mahal oleh Bayern": "Michael Olise, yang biasanya begitu tenang, kehilangan kendali."

Sementara itu, Eberl belum memastikan apakah kartu merah tersebut akan membawa konsekuensi lain bagi pemain menyerang itu, selain hasil imbang dan skorsing saat menghadapi Arsenal pekan depan. Denda internal untuk Olise akan dibahas "dengan tenang", kata direktur olahraga tersebut, yang juga menyebut tindakan Olise "bodoh". Harry Kane menegaskan bahwa Olise harus "bertanggung jawab atas tindakannya": "Itu sebuah kesalahan, dan kesalahan bisa terjadi. Ia harus belajar darinya."

Michael Olise Bayern Munich 2026-27 white kitGetty Images

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