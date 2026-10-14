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Direktur Bayern Munich, Max Eberl, tak menahan diri saat menilai Zlatko Tripic setelah klub asal Norwegia itu meraih satu poin bersejarah di Liga Champions melawan raksasa Jerman tersebut. Penyerang veteran itu menjadi pusat drama ketika Viking FK bangkit untuk mengamankan hasil imbang mengejutkan 3-3, membuat tim raksasa Bundesliga itu terpukul.

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Kane dan Laimer kecam tingkah Tripic

Kapten Inggris Harry Kane termasuk orang pertama yang mengungkapkan kekesalannya terhadap cara Tripic menjalani pertandingan. Berbicara seusai laga, penyerang Bayern itu melontarkan pujian bernada menyindir soal pendekatan taktis Tripic. Kane menggambarkan pemain veteran tersebut sebagai "pemain cerdas yang gemar memancing tendangan bebas, berguling-guling di lapangan, dan mengulur waktu." Komentarnya menunjukkan bahwa tim asal Norwegia itu berhasil membuat salah satu penyerang paling tajam di dunia kehilangan kesabaran dalam laga sengit mereka di Stavanger.

Tripic tampaknya tidak terusik oleh kritik dari mantan pemain Tottenham itu. Sebaliknya, ia menganggap komentar tersebut sebagai pujian dan mengakui bahwa taktik semacam itu diperlukan untuk mengimbangi tim sekelas Bayern. "Senang rasanya Kane menyebut saya begitu. Dia sangat piawai dalam hal ini dan tahu betapa besar kecerdikan yang dibutuhkan," katanya kepada wartawan. "Kami tidak boleh membuat semuanya terlalu mudah bagi mereka, dan kami mencari celah dalam hal itu."

Konrad Laimer juga sama bingungnya dengan keputusan wasit, terutama terkait benturan fisiknya dengan Tripic. Gelandang asal Austria itu merasa pemain Viking tersebut beruntung bisa tetap berada di lapangan tanpa menerima kartu. "Saya pikir dia memukul kepala saya dengan tangannya. Saat itu saya berpikir: Ini jelas kartu. Lagi pula, wasit hanya meniup peluit untuk pelanggaran yang ingin dia lihat, tetapi itu cerita lain," kata Laimer kepada Bild. Rasa diperlakukan tidak adil begitu terasa di kubu Bayern saat mereka kesulitan menghadapi pendekatan fisik dan psikologis tim yang tidak diunggulkan itu.

Kartu merah menambah kemarahan Bayern

Ketegangan memuncak dalam insiden yang melibatkan Michael Olise dan berujung pada kartu merah bagi pemain sayap asal Prancis itu. Tripic kembali menjadi pusat kontroversi setelah lebih dulu menarik seragam Olise. Pemain Bayern itu kemudian bereaksi dengan melemparkan bola ke wajah Tripic. Tindakan sesaat itu harus dibayar mahal oleh tim Vincent Kompany, yang terpaksa menjalani fase akhir pertandingan dengan sepuluh pemain. Insiden tersebut menjadi contoh bagaimana Viking berhasil mengganggu ritme permainan tim yang enam kali menjuarai Eropa itu.

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Direktur olahraga Bayern Max Eberl melontarkan kritik tajam seusai laga, dengan secara langsung mengecam peran Tripic dalam insiden kartu merah tersebut. Eberl menilai provokasi itu merupakan tindakan yang diperhitungkan dan para pemainnya terpancing. "Dia bertingkah seperti orang menyebalkan di lapangan. Dia ingin memenangi pertandingan dan kami membiarkan diri kami terpancing. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya," kata Eberl kepada Sky Sport. Pilihan kata sang direktur memperlihatkan besarnya kemarahan di jajaran petinggi klub Bavaria itu atas jalannya pertandingan di Norwegia.

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Vincent Kompany, meski kesal dengan taktik lawan, juga menyalahkan pemainnya sendiri karena kurang disiplin. Pelatih asal Belgia itu mengkritik "tindakan bodoh" Olise dan mengatakan bahwa pemain sayap muda tersebut sangat menyadari kesalahannya. Kartu merah itu mengubah jalannya pertandingan dan memberi Viking kesempatan untuk mengejar gol penyeimbang pada menit-menit akhir, yang akhirnya dicetak Haugen. Bagi Kompany, itu menjadi pelajaran berat tentang tuntutan psikologis dalam kompetisi Eropa level tertinggi saat bermain tandang.

Tripic nikmati peran sebagai tim yang tidak diunggulkan

Meski menerima kecaman keras dari kubu Bayern, Tripic tampak menikmati kekacauan yang turut ia ciptakan. Ia menduga frustrasi Olise muncul karena sang pemain berhasil diredam oleh rencana pertahanan Viking. "Kami sedikit menggodanya," aku penyerang itu saat mengenang insiden kartu merah tersebut. Tripic mengakui bahwa dirinya menjadi sosok yang dibenci pada malam itu, seraya menyinggung sambutan tidak bersahabat yang diterimanya dari rombongan tim tamu sepanjang 90 menit pertandingan.

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Penyerang berpengalaman itu, yang memberikan assist penting untuk gol pembuka, menutup malam dengan menanggapi permusuhan terhadap dirinya secara jenaka. Ia mengisyaratkan bahwa suasana begitu tegang sehingga ia merasa lebih baik menjaga jarak dari para pemain Bayern seusai pertandingan. "Saya dimaki oleh kebanyakan orang. Saya tidak berani masuk ke ruang ganti Bayern untuk bertukar seragam," katanya sambil tertawa, jelas puas dengan penampilannya malam itu yang akan tercatat dalam sejarah klubnya.

Hasil imbang itu membuat Bayern Munich mengoleksi empat poin dari laga-laga awal mereka, sementara Viking akhirnya meraih poin pertamanya di klasemen.