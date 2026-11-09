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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

‘Dia bersedia’: Hansi Flick puji kegigihan Barcelona dan ungkap pengorbanan Frenkie de Jong dalam kemenangan krusial atas Atletico Madrid

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Pelatih Barcelona Hansi Flick memuji ketangguhan timnya setelah bangkit untuk meraih kemenangan penting 2-1 atas Atletico Madrid. Pelatih asal Jerman itu menyoroti perubahan taktik yang membuat Frenkie de Jong menjalankan peran yang tidak biasa baginya untuk membantu tim melewati laga tandang yang sulit.

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Mengatasi awal yang lamban

Raksasa Catalunya itu awalnya kesulitan menguasai permainan sepanjang 45 menit pertama di ibu kota Spanyol. Flick mengakui timnya memberi tuan rumah terlalu banyak ruang, sehingga tidak bisa menerapkan pressing tinggi secara efektif, padahal itu menjadi ciri utama timnya selama ia menjabat. Namun, gol penyeimbang krusial menjelang turun minum mengubah momentum, membuka jalan bagi penampilan yang jauh lebih baik pada babak kedua.

Mengenang persoalan taktik di awal laga, Flick mengatakan kepada wartawan: "Pada babak pertama, kami terlalu jauh dari lawan dan tidak bisa melakukan pressing secara efektif. Namun, pertandingan berlangsung 90 menit: babak pertama tidak sempurna, tetapi babak kedua sempurna. Saya senang, terutama dengan tiga poin ini. Itu penting."

Perubahan peran De Jong di lini pertahanan

Salah satu sorotan dari kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah itu adalah fleksibilitas De Jong. Mengantisipasi kelelahan di timnya, Flick meminta pemain internasional Belanda tersebut mengisi posisi bek sayap yang bukan posisi alaminya untuk membantu mempertahankan hasil hingga laga usai.

Pelatih Barcelona itu menjelaskan percakapannya dengan sang gelandang sebelum pertandingan. Ia mengungkapkan: "Saya berbicara dengan Frenkie sebelum pertandingan tentang apakah ia bisa bermain di posisi bek sayap selama lima belas menit, sampai Bernie [Brian Farinas] kelelahan. Ia mengatakan bahwa jika tim membutuhkannya, ia bersedia. Setelah itu, kami akan memasukkan Eric Garcia."

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Ambisi juara semakin jelas

Kemenangan di markas tim asuhan Diego Simeone menjadi penegasan besar atas ambisi Barcelona. Pelatih asal Jerman itu memberi para pemainnya nilai "sepuluh sempurna" atas usaha mereka, seraya menegaskan bahwa kemampuan meraih hasil dalam situasi sulit di kandang lawan sangat penting untuk menjadi juara di kompetisi domestik.

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Menegaskan kembali keyakinan besarnya kepada skuad, Flick menyatakan: "Kami memiliki kualitas untuk memenangi pertandingan seperti ini. Saya sudah mengatakan kepada kalian bahwa kalian harus percaya kepada tim ini. Tidak mudah menang di kandang Atletico, dan tim tampil luar biasa.

"Kami berada di sini, bekerja setiap hari untuk meraih gelar, dan itulah yang kami inginkan. Kami bermain lebih baik pada babak kedua. Itulah sepakbola: pertandingan berlangsung 90 menit. Saya senang. Kami mendapat tambahan tiga poin, dan itulah yang terpenting."

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Menghadapi jeda internasional

Kompetisi domestik kini berhenti sementara, menghadirkan persoalan baru bagi staf pelatih Barcelona. Sejumlah anggota kunci skuad akan bergabung dengan tim nasional masing-masing, sehingga muncul kekhawatiran soal kelelahan fisik menjelang jadwal musim dingin yang berat.

Flick menyampaikan peringatan tegas kepada para pelatih tim nasional terkait kondisi para pemain. "Ini bagian dari pekerjaan kami: sekarang ada jeda internasional, dan para pemain Spanyol biasanya tidak berada di sini selama jeda tersebut," katanya. "Mengatur menit bermain sangat penting. Penting bagi tim nasional mereka untuk melakukan hal yang sama."

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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