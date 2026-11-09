‘Dia bersedia’: Hansi Flick puji kegigihan Barcelona dan ungkap pengorbanan Frenkie de Jong dalam kemenangan krusial atas Atletico Madrid

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Pelatih Barcelona Hansi Flick memuji ketangguhan timnya setelah bangkit untuk meraih kemenangan penting 2-1 atas Atletico Madrid. Pelatih asal Jerman itu menyoroti perubahan taktik yang membuat Frenkie de Jong menjalankan peran yang tidak biasa baginya untuk membantu tim melewati laga tandang yang sulit.

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Mengatasi awal yang lamban

Raksasa Catalunya itu awalnya kesulitan menguasai permainan sepanjang 45 menit pertama di ibu kota Spanyol. Flick mengakui timnya memberi tuan rumah terlalu banyak ruang, sehingga tidak bisa menerapkan pressing tinggi secara efektif, padahal itu menjadi ciri utama timnya selama ia menjabat. Namun, gol penyeimbang krusial menjelang turun minum mengubah momentum, membuka jalan bagi penampilan yang jauh lebih baik pada babak kedua.

Mengenang persoalan taktik di awal laga, Flick mengatakan kepada wartawan: "Pada babak pertama, kami terlalu jauh dari lawan dan tidak bisa melakukan pressing secara efektif. Namun, pertandingan berlangsung 90 menit: babak pertama tidak sempurna, tetapi babak kedua sempurna. Saya senang, terutama dengan tiga poin ini. Itu penting."

Perubahan peran De Jong di lini pertahanan

Salah satu sorotan dari kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah itu adalah fleksibilitas De Jong. Mengantisipasi kelelahan di timnya, Flick meminta pemain internasional Belanda tersebut mengisi posisi bek sayap yang bukan posisi alaminya untuk membantu mempertahankan hasil hingga laga usai.

Pelatih Barcelona itu menjelaskan percakapannya dengan sang gelandang sebelum pertandingan. Ia mengungkapkan: "Saya berbicara dengan Frenkie sebelum pertandingan tentang apakah ia bisa bermain di posisi bek sayap selama lima belas menit, sampai Bernie [Brian Farinas] kelelahan. Ia mengatakan bahwa jika tim membutuhkannya, ia bersedia. Setelah itu, kami akan memasukkan Eric Garcia."

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Ambisi juara semakin jelas

Kemenangan di markas tim asuhan Diego Simeone menjadi penegasan besar atas ambisi Barcelona. Pelatih asal Jerman itu memberi para pemainnya nilai "sepuluh sempurna" atas usaha mereka, seraya menegaskan bahwa kemampuan meraih hasil dalam situasi sulit di kandang lawan sangat penting untuk menjadi juara di kompetisi domestik.

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Menegaskan kembali keyakinan besarnya kepada skuad, Flick menyatakan: "Kami memiliki kualitas untuk memenangi pertandingan seperti ini. Saya sudah mengatakan kepada kalian bahwa kalian harus percaya kepada tim ini. Tidak mudah menang di kandang Atletico, dan tim tampil luar biasa.

"Kami berada di sini, bekerja setiap hari untuk meraih gelar, dan itulah yang kami inginkan. Kami bermain lebih baik pada babak kedua. Itulah sepakbola: pertandingan berlangsung 90 menit. Saya senang. Kami mendapat tambahan tiga poin, dan itulah yang terpenting."

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Menghadapi jeda internasional

Kompetisi domestik kini berhenti sementara, menghadirkan persoalan baru bagi staf pelatih Barcelona. Sejumlah anggota kunci skuad akan bergabung dengan tim nasional masing-masing, sehingga muncul kekhawatiran soal kelelahan fisik menjelang jadwal musim dingin yang berat.

Flick menyampaikan peringatan tegas kepada para pelatih tim nasional terkait kondisi para pemain. "Ini bagian dari pekerjaan kami: sekarang ada jeda internasional, dan para pemain Spanyol biasanya tidak berada di sini selama jeda tersebut," katanya. "Mengatur menit bermain sangat penting. Penting bagi tim nasional mereka untuk melakukan hal yang sama."