Penderitaan Kevin De Bruyne di Napoli terus berlanjut setelah ia menyia-nyiakan tendangan penalti pada pertandingan sebelumnya melawan Venezia, yang menghalangi timnya meraih hasil imbang dan memperparah krisis mereka, dengan kekalahan 1-0.

Perjalanan bintang asal Belgia itu bersama Napoli kini menjadi tanda tanya, di tengah seruan agar posisinya segera diselesaikan demi menjaga kepentingan klub.

Massimo Ugolini, jurnalis "Sky Sport Italia", meragukan sejauh mana komitmen bintang Belgia tersebut terhadap pengalamannya bersama Napoli, dan menilai bahwa situasinya memerlukan penjelasan cepat, bahkan jika hal itu menuntut diambilnya keputusan mengenai dirinya pada Januari mendatang.

Ugolini menulis melalui Sky Sport Insider, sebagaimana dikutip situs Il Napolista: "Terlepas dari penalti yang gagal, De Bruyne tidak terlihat sebagai sosok yang merasa telah mengambil keputusan tepat dengan datang ke Napoli".

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Ia menambahkan: "Ini adalah hal yang harus segera dijelaskan, bahkan pada Januari, dengan semua pihak, terutama pemain Belgia itu, memikul tanggung jawab atas sebuah keputusan yang melindungi kepentingan klub. Tidak ada gunanya mempertahankan pemain sekelas dia sementara ia hanya memberikan separuh tenaganya".

De Bruyne tampil sebagai pemain pengganti dalam kekalahan Napoli dari Venezia dengan skor tanpa balas, Sabtu, dan menyia-nyiakan tendangan penalti yang diamankan oleh kiper Filip Stankovic, setelah ia terlibat perselisihan dengan pelatih Massimiliano Allegri selama kekalahan 3-1 dari Villarreal di Liga Champions Eropa pekan lalu.

Ugolini tidak membatasi masalah Napoli hanya pada pemain Belgia itu, melainkan juga merinci sejumlah alasan lain, di antaranya "kegiatan transfer musim panas yang nyaris nihil, skuad yang kelelahan, serangkaian cedera, ketidakpuasan luas di kalangan para pemain yang kontraknya mendekati akhir, serta pilihan-pilihan yang terkadang kurang meyakinkan dari pelatih", sebagaimana dikutip Football Italia.

Ia juga menyinggung sikap presiden klub Aurelio De Laurentiis, dengan mengatakan: "Keheningan sang presiden belum menimbulkan kegaduhan. Mungkin itu merupakan isyarat bahwa mereka tidak ingin mengulangi kesalahan tiga tahun lalu". Napoli sebelumnya telah berganti tiga pelatih sepanjang musim 2023-2024, dan mengakhiri musim di peringkat kesepuluh meskipun memulainya sebagai juara bertahan Serie A.

Napoli akan menjamu Bodo/Glimt, Selasa, sebelum menyambut Roma, Sabtu, dalam dua laga yang hadir di tengah meningkatnya tanda tanya mengenai performa tim dan masa depan pelatih Allegri.