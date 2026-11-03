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Gelandang Roma, Marten de Roon, memuji Gian Piero Gasperini sebagai jenius taktik yang tiada duanya menjelang duel mereka melawan Manchester United di Liga Champions. De Roon menegaskan bahwa gaya permainan Gasperini yang bertempo cepat dan berintensitas tinggi menjadikan Roma lawan tangguh di Old Trafford.

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De Roon kunci lini tengah berintensitas tinggi racikan Gasperini

Gelandang asal Belanda Marten de Roon mewakili Roma dalam konferensi pers jelang laga Liga Champions melawan Manchester United pada Selasa. Setelah bertahun-tahun bekerja di bawah Gasperini di Atalanta sebelum pindah ke Roma, De Roon tetap menjadi bagian penting dalam sistem taktik sang pelatih.

Roma menyongsong pertandingan ini dengan salah satu lini serang paling produktif di Eropa, setelah mencetak sembilan gol dalam dua laga terakhir mereka di Serie A.

De Roon yakin Roma mampu menerapkan rencana permainan mereka di Old Trafford.

Gelandang puji gaya taktik Gasperini yang tak tertandingi

De Roon menjelaskan mengapa pelatih lain kesulitan meniru gaya permainan khas Gasperini. “Sang pelatih itu unik. Cara dia melatih kami secara taktis berada satu tingkat di atas yang lain. Saya sangat menghormatinya,” kata De Roon.

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“Gaya sepak bolanya bertempo cepat, berfokus pada mencetak banyak gol dan bermain dengan intensitas luar biasa. Itulah yang selalu membuat tim-timnya begitu kuat.”

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“Roma bermain bagus. Pada tahun pertama di Liga Champions, Anda ingin menampilkan performa terbaik,” tambahnya.

Perkembangan dan karakter terlihat dalam kiprah di Eropa

Menanggapi perkembangan Roma, De Roon mengatakan skuadnya telah belajar dari kemunduran sebelumnya di kompetisi Eropa. “Kami menunjukkan kurangnya kedewasaan saat melawan Real Madrid, tetapi kami terus berkembang,” jelas De Roon.

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“Cara kami berusaha menghadapi lawan dan bermain selalu enak ditonton. Kami selalu berusaha mencetak gol tanpa bermain terlalu defensif.”

“Yang terpenting adalah memiliki kesadaran sebagai tim dan bertahan dengan baik saat diperlukan. Kami terus membaik,” ujar sang gelandang.

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Roma ingin mengendalikan tempo di Old Trafford

De Roon dan Roma bertekad menampilkan permainan yang dominan secara taktis di Old Trafford.

Roma ingin melanjutkan momentum positif mereka di kompetisi domestik dan Eropa.

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Pertandingan di Manchester dijadwalkan dimulai pada Selasa malam.