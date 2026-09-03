Ketika Mathys Tel berpamitan dengan fans Bayern Munich lebih dari setahun lalu, ia sangat emosional. Ia menyebut klub itu sebagai "sosok yang dicintai", yang kini harus ia tinggalkan. Setiap menit yang ia dapatkan untuk berada di lapangan bersama klub sebesar ini, menurutnya, sangat ia "cintai" dan Munchen akan "selalu ada di hati saya".

Kecintaan Tel kepada Bayern Munich bukan tanpa alasan. Juara rekor Jerman itu menggelontorkan 20 juta euro pada 2022 untuk merekrutnya dari Stade Rennes saat usianya baru 17 tahun. Sebuah bentuk kepercayaan yang sangat besar, yang pada saat bersamaan juga memberi tekanan luar biasa kepada penyerang bertalenta tinggi, tetapi masih sangat muda itu. Namun, ia mampu menghadapinya.

Pemain Prancis itu menjelma menjadi joker yang sangat berguna di tengah skuad bertabur bintang dan cepat menjadi idola publik. Pada musim pertamanya, ia hanya membutuhkan sekitar 450 menit untuk mencetak enam gol di Bundesliga dan DFB-Pokal. Pada tahun berikutnya, catatannya bahkan meningkat menjadi sepuluh gol dan enam assist dalam "hanya" 1226 menit pertandingan kompetitif.

Mathys Tel tersisih di Bayern Munich setelah kedatangan Kompany

Tel tampak seperti sosok masa depan, tetapi ketika di bawah pelatih baru Vincent Kompany ia hanya membukukan 458 menit dalam 14 pertandingan kompetitif hingga jeda musim dingin, tanpa satu pun kontribusi gol, sesuatu harus berubah. Tel lama bergulat dengan langkah itu dan bahkan masih memberi kesan kepada petinggi Bayern di sekitar Kompany dan direktur olahraga Max Eberl pada Desember bahwa ia ingin membuktikan diri dan tidak mengincar peminjaman.

Eberl dan Kompany memang sempat menyarankan opsi peminjaman kepada pemain Prancis itu, tetapi mereka menerima keputusan sang pemain muda yang sedang terpuruk. Pada akhir Januari, Tel kemudian berubah pikiran, sesuatu yang tidak sepenuhnya disetujui Eberl.

"Kami akan melihat apakah kami bisa menemukan solusi. Waktu mendesak," kata Eberl yang agak kesal, hanya beberapa menit setelah Tel berpamitan kepada fans Bayern dengan penuh gestur dan sangat ekspresif dalam semacam putaran penghormatan usai laga Liga Champions melawan Slovan Bratislava. Padahal, saat itu belum ada sesuatu pun yang benar-benar pasti.

Meski begitu, pemandangan yang terjadi pada malam Januari yang dingin itu tetap menyentuh. Sendirian, pemain Prancis yang saat itu berusia 19 tahun itu berjalan di atas rumput Allianz Arena, sementara semua rekan setimnya sudah lama masuk ke lorong pemain. Tel bertepuk tangan, melambaikan tangan, bertepuk tangan lagi. Lalu ia kembali berjalan ke arah Südkurve. Di sana ia menyalami beberapa suporter, berpose untuk foto, berbincang singkat. Jaketnya ia berikan kepada seorang fans yang bertelanjang dada di pagar.

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Mathys Tel pindah dari Bayern Munich ke Tottenham dan langsung mendapat kritik

"Solusi" yang saat itu masih harus ditemukan Eberl untuk Tel terungkap beberapa hari kemudian dan setelah tarik ulur panjang dalam bentuk kesepakatan peminjaman dengan Tottenham Hotspur. Spurs disebut membayarkan biaya 10 juta euro kepada Bayern untuk transfer jangka pendek itu. Klub London tersebut saat itu sedang berada dalam krisis mendalam, hanya berada di posisi ke-15 liga dan sangat membutuhkan alternatif bagi striker bintang Dominic Solanke, yang sebelumnya melewatkan seluruh paruh pertama musim karena operasi pergelangan kaki.

Berbeda dari keinginan Bayern, yang disepakati dengan Spurs adalah opsi pembelian tinggi senilai 60 juta euro dan bukan kewajiban membeli. Hal itu juga disebut terjadi atas desakan Tel, yang ingin tetap membuka pintu untuk kembali ke FCB dan menentukan sendiri masa depan jangka panjangnya.

Di Spurs yang krisisnya masih berlanjut, Tel kemudian kesulitan setelah kedatangannya. Setelah gol pada debutnya di FA Cup, yang langsung diikuti tersingkirnya Tottenham dari ajang itu, datang periode paceklik panjang. Baru pada April ia kembali mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, ia sudah dicap sebagai "sangat tidak efektif" dan "mengecewakan" oleh The Standard dan The Sun.

Yang juga mengecewakan adalah apa yang ditunjukkan Spurs sepanjang sisa musim dalam sebagian besar waktunya. Hanya karena tiga tim degradasi Leicester, Ipswich, dan Southampton jauh lebih buruk, bencana berupa terdegradasi ke Championship bisa dihindari. Pada akhirnya, bahkan datang akhir bahagia yang tak terduga lewat final Liga Europa. Alih-alih bermain di Championship, sebuah tim yang saat itu sudah disfungsional dan tumpul dalam menyerang justru tiba-tiba bermain di Liga Champions.

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Bayern Munich secara retrospektif membuat bisnis transfer luar biasa dengan Mathys Tel

Dan meski Tel sebenarnya nyaris tidak punya andil dalam hal itu (tidak ada gol dan hanya 209 menit di seluruh fase gugur Liga Europa), Spurs pada musim panas lalu mencapai kesepakatan dengan Bayern untuk transfer permanen pemain timnas U-21 Prancis tersebut, yang prospeknya untuk mendapat menit bermain di Munchen menyusut ke titik minimum karena musim debut luar biasa Michael Olise dan kedatangan Luis Diaz. Juara rekor itu kembali menerima 35 juta euro untuk Tel dan secara retrospektif membuat bisnis yang luar biasa.

Sebab Tel juga tidak benar-benar mampu menancapkan pijakan pada musim keduanya di London. Hasil gol yang minim, hanya empat gol dalam 37 pertandingan kompetitif, memang harus dilihat dalam konteks. Pasalnya, Spurs kembali menampilkan gambaran yang jauh lebih mengkhawatirkan ketimbang pada setengah musim pertama Tel. Tottenham baru selamat dari degradasi pada pekan terakhir dan dalam prosesnya menghabiskan dua pelatih, Thomas Frank dan Igor Tudor. Baru kedatangan sosok tempramental Roberto De Zerbi pada akhirnya membalikkan keadaan bagi Spurs ke arah yang lebih baik.

Tottenham Hotspur menjalani musim panas transfer yang gila: Hanya Chelsea yang mengeluarkan lebih banyak uang

Sebagai respons atas dua musim Premier League yang katastrofik, musim panas ini diikuti ofensif transfer yang luar biasa. Lini tengah sepenuhnya dirombak dengan hampir 220 juta euro lewat kedatangan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes. Selain itu, datang dua pesaing baru bagi Tel dari Manchester City, yakni Savinho dan Omar Marmoush - Savinho dengan harga "murah" 87 juta euro, Marmoush lewat pinjaman dengan kewajiban membeli sebesar 55 hingga 60 juta euro. Ditambah lagi ada kekuatan ofensif lain dalam diri pemain pinjaman dari Chelsea, Mykhailo Mudryk.

Sejauh ini Spurs telah menghabiskan 354 juta euro pada musim panas ini, yang secara global hanya dilampaui oleh Manchester City yang memang selalu tergila-gila pada transfer (526 juta) dan FC Chelsea (406 juta). Namun, hasil dari investasi besar-besaran ini untuk saat ini masih sangat terbatas - atau dengan kata lain: di Spurs, situasinya sudah kembali memanas setelah baru dua pertandingan liga.

Sebab lini serang yang dibentuk ulang dengan biaya sebesar itu, selain kemenangan telak di putaran kedua League Cup melawan Charlton Athletic (5:1), di Premier League masih tepat berada pada nol gol, sementara lini pertahanan, terutama saat laga pembuka melawan Brentford (0:3), sekali lagi menampilkan gambaran yang mengkhawatirkan.

Mathys Tel diejek fansnya sendiri setelah momen sial

Dan bagi sebagian orang, hal itu juga berlaku untuk Tel. Pemain 21 tahun itu memang masih mendapat tempat utama di sayap kiri di bawah De Zerbi meski ada rekrutan-rekrutan papan atas tersebut, tetapi momen keberhasilan awal juga belum berpihak kepadanya pada musim ini. Sebaliknya. Dalam kekalahan 0:2 pada akhir pekan melawan Newcastle United, Tel bahkan menjadi bahan tertawaan ketika pada menit ke-68 saat skor 0:1 ia maju mengambil tendangan bebas yang menjanjikan, sedikit terpeleset, lalu menghantam bola entah ke mana.

Dengan sangat marah dan nyaris putus asa, setelah itu ia memukul-mukul rumput, sebelum rekan-rekan setimnya membantunya berdiri dan memberinya semangat. Sementara itu, terdengar tepuk tangan bernada mengejek dan siulan dari fans mereka sendiri. Hanya beberapa saat kemudian ia ditarik keluar. Sebuah adegan yang bersifat simbolis, seperti penilaian mantan pemain Spurs Jamie O'Hara (56 pertandingan, tujuh gol, lima assist untuk Tottenham).

"Itu salah satu tendangan bebas terburuk yang pernah saya lihat," semprotnya dalam reaksi langsung di talkSPORT selama pertandingan: "Dia memang tidak cukup bagus. Saya tidak tahu mengapa semua orang bertingkah seolah dia pemain yang layak - dia benar-benar sangat buruk!"

Namun bukan hanya Tel yang kena semprot. Ia juga mengkritik De Zerbi, misalnya karena Pedro Porro bermain di sayap kanan, dan Savinho, yang harus absen setelah hanya 20 menit di League Cup karena masalah otot.

Namun sekali lagi, Tel yang mengecewakan menjadi pusat kritik, karena hanya memenangi satu dari enam duelnya dan tak berhasil dalam satu pun dribel. Di Inggris, seruan agar Tel segera dijual dan diganti sudah lama terdengar keras. Namun menurut kabar, pelatih De Zerbi melihatnya berbeda.

Pelatih asal Italia itu disebut sudah menyampaikan dengan sangat jelas kepada Tel bahwa ia ingin mengandalkannya - meski persaingan kini semakin besar. Namun rupanya Tel juga tak bisa merasa sepenuhnya aman. Sebab belakangan Tottenham disebut sempat mendekati Cody Gakpo di bursa transfer, tetapi ditolak pemain Liverpool itu. Sementara pemain Belanda tersebut disebut sudah memberi persetujuan kepada Manchester City.

Tanda tanya soal Tel kian besar, apakah ia benar-benar punya level untuk sukses di klub yang sejatinya besar seperti Tottenham. Jika ia tidak segera membuktikannya, bisa jadi pada musim dingin nanti ia harus kembali merangkai kata-kata perpisahan. Hanya saja, masih diragukan apakah perpisahan itu akan seemosional seperti dulu saat di Bayern Munich.

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Mathys Tel: data performa dan statistik di Bayern Munich, Stade Rennes, dan Tottenham

Klub Pertandingan Gol Assist Menit bermain Bayern Munich 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







