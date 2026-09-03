Ketika Mathys Tel berpamitan dengan para suporter Bayern Munich lebih dari setahun lalu, ia sangat emosional. Ia menyebut klub itu sebagai "sosok yang dicintai", yang kini harus ia tinggalkan. Setiap menit yang ia dapatkan untuk berada di lapangan bersama klub sebesar ini, menurutnya, sangat ia "cintai" dan Munich akan "selalu ada di hati saya".

Kecintaan Tel terhadap Bayern Munich bukan tanpa alasan. Raksasa Jerman itu mengeluarkan 20 juta euro pada 2022 untuk merekrutnya dari Stade Rennes saat usianya masih 17 tahun. Sebuah kepercayaan yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama juga memberikan tekanan luar biasa kepada seorang penyerang yang sangat bertalenta, namun masih sangat belia. Namun, ia mampu mengatasinya.

Pemain Prancis itu memantapkan diri di skuad bertabur bintang sebagai joker yang sangat berguna dan dengan cepat menjadi idola penonton. Pada musim pertamanya, sekitar 450 menit sudah cukup baginya untuk mencetak enam gol di Bundesliga dan DFB-Pokal. Pada tahun berikutnya, ia bahkan sudah membukukan sepuluh gol dan enam assist dalam "hanya" 1226 menit pertandingan resmi.

Mathys Tel tersisih di Bayern Munich setelah kedatangan Kompany

Tel tampak seperti bagian dari masa depan, tetapi ketika di bawah pelatih baru Vincent Kompany ia hanya mencatatkan 458 menit dalam 14 pertandingan resmi hingga musim dingin dan tidak memberikan satu pun kontribusi gol, sesuatu harus berubah. Tel lama bergulat dengan langkah ini dan bahkan pada Desember masih memberi kesan kepada para pengambil keputusan di Bayern, termasuk Kompany dan direktur olahraga Max Eberl, bahwa ia ingin membuktikan diri dan tidak menginginkan peminjaman.

Eberl dan Kompany memang cukup menyarankan kesepakatan peminjaman kepada pemain Prancis itu, tetapi mereka menerima keputusan sang pemain muda yang sedang terpuruk itu. Pada akhir Januari, Tel kemudian berubah pikiran, sesuatu yang tidak sepenuhnya disetujui Eberl.

"Kami akan melihat apakah kami bisa menemukan solusi. Waktu mendesak," kata Eberl yang agak kesal hanya beberapa menit setelah Tel berpamitan dengan para suporter Bayern dengan penuh gestur dan panjang lebar dalam semacam putaran kehormatan usai laga Liga Champions melawan Slovan Bratislava. Tentu saja, saat itu belum ada apa pun yang benar-benar pasti.

Meski begitu, itu adalah adegan yang menyentuh yang terjadi pada malam Januari yang dingin itu. Sendirian, pemain Prancis yang saat itu berusia 19 tahun berjalan di atas rumput Allianz Arena, sementara semua rekan setimnya sudah lama menghilang ke lorong stadion. Tel bertepuk tangan, melambaikan tangan, bertepuk tangan lagi. Kemudian ia kembali berjalan ke arah tribune selatan. Di sana ia menyalami beberapa suporter, berpose untuk foto, berbincang singkat. Jaketnya ia berikan kepada seorang fan yang bertelanjang dada di pagar.

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Mathys Tel pindah dari Bayern Munich ke Tottenham dan langsung dikritik

"Solusi" yang saat itu masih harus ditemukan Eberl untuk Tel terungkap beberapa hari kemudian dan setelah tarik ulur panjang dalam bentuk kesepakatan peminjaman dengan Tottenham Hotspur. Spurs disebut membayarkan 10 juta euro kepada Bayern untuk kepindahan jangka pendek itu. Klub London tersebut saat itu sedang berada dalam krisis mendalam, hanya berada di peringkat ke-15 liga dan sangat membutuhkan alternatif untuk penyerang bintang Dominic Solanke, yang sebelumnya absen sepanjang paruh pertama musim karena operasi pergelangan kaki.

Berbeda dari yang diinginkan Bayern, dengan Spurs disepakati opsi pembelian tinggi senilai 60 juta euro dan bukan kewajiban membeli. Hal itu juga disebut terjadi atas desakan Tel, yang ingin tetap membuka pintu untuk kembali ke FCB dan memutuskan sendiri masa depan jangka panjangnya.

Di Spurs yang masih terus dilanda krisis, Tel kemudian kesulitan setelah kedatangannya. Setelah gol pada debutnya di FA Cup, yang langsung diikuti tersingkirnya Tottenham, datanglah puasa panjang. Baru pada April ia kembali mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, ia sudah dicap sebagai "sangat tidak efektif" dan "mengecewakan" oleh The Standard dan The Sun.

Mengecewakan pula apa yang ditampilkan Spurs di sisa perjalanan musim untuk sebagian besar waktunya. Hanya karena tiga tim yang terdegradasi, Leicester, Ipswich, dan Southampton, jauh lebih buruk, bencana berupa turun ke Championship bisa dihindari. Pada akhirnya bahkan datang happy ending tak terduga dengan menjuarai final Europa League. Alih-alih bermain di Championship, tim yang bahkan saat itu sudah disfungsional dan tumpul dalam menyerang, tiba-tiba bermain di Liga Champions.

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Bayern Munich dalam retrospeksi menjalankan bisnis transfer yang luar biasa dengan Mathys Tel

Dan meski sebenarnya Tel sama sekali tidak berkontribusi terhadap hal itu (tanpa gol dan hanya 209 menit sepanjang fase gugur EL), Spurs pada musim panas lalu mencapai kesepakatan dengan Bayern untuk transfer permanen pemain timnas U-21 Prancis itu, yang prospeknya untuk mendapat menit bermain di Munich menyusut ke level minimum karena musim debut luar biasa Michael Olise dan kedatangan Luis Diaz. Sang juara rekor Jerman kembali menerima 35 juta euro untuk Tel dan, dalam retrospeksi, melakukan bisnis yang luar biasa.

Sebab, Tel juga tidak benar-benar mampu menjejakkan kaki pada musim keduanya di London. Hasil gol yang minim dengan hanya empat gol dalam 37 pertandingan resmi memang harus ditempatkan dalam konteks. Sebab, Spurs menampilkan wajah yang bahkan jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan pada enam bulan pertama Tel. Baru pada pekan terakhir Tottenham menyelamatkan diri dari degradasi dan dalam proses menuju itu mereka menghabiskan dua pelatih, Thomas Frank dan Igor Tudor. Baru kedatangan sosok panas Roberto De Zerbi pada akhirnya membalikkan keadaan menjadi lebih baik bagi Spurs.

Tottenham Hotspur menjalani musim panas transfer yang gila: hanya Chelsea yang mengeluarkan lebih banyak uang

Sebagai respons atas dua musim Premier League yang katastrofik, pada musim panas ini datang ofensif transfer yang luar biasa. Lini tengah dirombak total dengan hampir 220 juta euro lewat rekrutan baru Sandro Tonali dan Mateus Fernandes. Selain itu, Savinho dan Omar Marmoush datang dari Manchester City sebagai dua pesaing baru bagi Tel - Savinho dengan mahar 87 juta euro, Marmoush lewat peminjaman dengan kewajiban membeli senilai 55 hingga 60 juta euro. Ditambah lagi ada pemain pinjaman dari Chelsea, Mykhailo Mudryk, sebagai kekuatan tambahan di lini serang.

Spurs sejauh ini telah menghabiskan 354 juta euro pada musim panas ini, yang secara global hanya dilampaui oleh Manchester City yang memang selalu terobsesi transfer (526 juta) dan Chelsea (406 juta). Namun, hasil dari investasi yang begitu besar ini untuk saat ini masih sangat terbatas - atau dengan kata lain: di Spurs, situasi sudah kembali memanas setelah baru dua pertandingan liga.

Sebab, lini serang yang dibentuk ulang dengan biaya sangat besar itu, selain kemenangan besar di putaran kedua League Cup melawan Charlton Athletic (5-1), di Premier League tepat mencatat nol gol, sementara lini belakang, terutama pada laga pembuka melawan Brentford (0-3), kembali menampilkan gambaran yang mengkhawatirkan.

Mathys Tel diejek oleh suporternya sendiri setelah momen sial

Dan itu, bagi sebagian orang, juga berlaku untuk Tel. Pemain 21 tahun itu memang masih memiliki tempat utama di sayap kiri di bawah De Zerbi meski ada para rekrutan baru yang tenar, tetapi momen keberhasilan awal juga belum berpihak kepadanya pada musim ini. Sebaliknya. Dalam kekalahan 0-2 akhir pekan melawan Newcastle United, Tel bahkan menjadi bahan tertawaan ketika pada menit ke-68 saat skor 0-1 ia maju mengeksekusi tendangan bebas yang menjanjikan, sedikit terpeleset, dan menghantam bola jauh entah ke mana.

Sangat marah dan nyaris putus asa, setelah itu ia memukul-mukul rumput, sebelum rekan-rekan setimnya membantunya bangkit dan memberinya semangat. Sementara itu, terdengar tepuk tangan bernada mengejek dan siulan dari suporternya sendiri. Hanya beberapa saat kemudian, ia ditarik keluar. Sebuah adegan yang bersifat simbolis, seperti dinilai mantan pemain Spurs Jamie O'Hara (56 laga, tujuh gol, lima assist untuk Tottenham).

"Itu salah satu tendangan bebas terburuk yang pernah saya lihat," semburnya dalam reaksi langsung di talkSPORT saat pertandingan: "Dia memang tidak cukup bagus. Saya tidak tahu kenapa semua orang bertingkah seolah dia pemain yang layak - dia benar-benar di bawah standar!"

Tetapi bukan hanya Tel yang kena semprot. Ia juga mengkritik De Zerbi karena Pedro Porro bermain di sayap kanan, serta Savinho, yang harus beristirahat setelah hanya 20 menit di League Cup karena masalah otot.

Namun sekali lagi, Tel yang mengecewakan menjadi pusat kritik, setelah hanya memenangi satu dari enam duelnya dan tidak berhasil dalam satu pun dribel. Di Inggris, seruan agar Tel segera dijual dan digantikan sudah lama terdengar lantang. Namun, kabarnya pelatih De Zerbi memandangnya berbeda.

Pelatih asal Italia itu disebut telah menyampaikan dengan tegas kepada Tel bahwa ia ingin mengandalkannya - meski persaingan kini makin besar. Namun, rupanya Tel juga tidak boleh merasa terlalu aman. Sebab, belakangan Tottenham disebut sempat mengetuk pintu Cody Gakpo di bursa transfer, tetapi ditolak pemain Liverpool tersebut. Sementara itu, pemain Belanda itu disebut telah memberikan persetujuannya kepada Manchester City.

Tanda tanya terhadap Tel justru semakin besar, apakah ia benar-benar memiliki level yang dibutuhkan untuk sukses di klub besar seperti Tottenham. Jika ia tidak segera membuktikannya, mungkin pada musim dingin ia harus kembali merangkai kata-kata perpisahan. Diragukan apakah saat itu kata-kata tersebut akan seemosional dulu ketika di Bayern Munich.

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Mathys Tel: data performa dan statistik di Bayern Munich, Stade Rennes, dan Tottenham

Klub Pertandingan Gol Assist Menit bermain Bayern Munich 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







