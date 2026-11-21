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Gelandang Santos Arthur Melo mengungkap profesionalisme luar biasa Cristiano Ronaldo serta hasrat bersaing yang sama-sama dimiliki bintang Portugal itu, Lionel Messi, dan Neymar. Pernah berbagi ruang ganti dengan ketiganya, pemain Brasil tersebut menggambarkan mantan rekan setimnya di Juventus itu sebagai 'robot' yang tak kenal lelah.

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Arthur mengenang pengalamannya bersama para pemain elite

Arthur menguraikan disiplin harian Ronaldo yang tiada tanding sambil menjelaskan kesamaannya dengan Messi dan Neymar. Setelah muncul di Gremio, ia bermain dalam 60 pertandingan bersama Messi di Barcelona antara 2018 dan 2020 sebelum bergabung dengan Juventus melalui pertukaran pemain yang melibatkan Miralem Pjanic. Setelah satu musim bersama Ronaldo, yang direkrut seharga €100 juta, ia bergabung dengan rekan setimnya di tim nasional, Neymar, di Santos pada 2026 .

Mentalitas pemenang menyatukan ketiganya

Sebagai salah satu dari sedikit pemain yang pernah bermain bersama ketiga bintang tersebut, Arthur membandingkan kepribadian mereka yang berbeda saat tampil di Bola da Vez milik ESPN dan menyoroti obsesi mereka untuk menang.

Menjelaskan perbedaan di antara para bintang itu, sang gelandang mengatakan: "Ada satu karakteristik yang dimiliki ketiganya. Yang satu lebih pendiam, yang lain lebih suka bercanda, tetapi ketiganya punya sifat yang sama: mereka terlahir sebagai pemenang, mereka tidak mau melakukan sesuatu setengah-setengah atau asal-asalan.

"Jika hendak melakukan sesuatu, mereka melakukannya untuk menang. Mereka memberikan yang terbaik, itulah jiwa kompetitif mereka. Jiwa kompetitif ketiganya mengesankan. Bahkan dalam permainan ganjil-genap, kalau salah satu kalah, dia bisa kesal sekali dan berkata, 'Ayo ulangi.' Itu menarik perhatian saya.

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"Untuk bisa menang sebanyak itu, mereka pasti punya sesuatu yang berbeda. Tentu saja mereka memiliki kualitas lain, tetapi jiwa kompetitif ini saja sudah cukup untuk merusak persahabatan."

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Kebiasaan di kantin menunjukkan standar ketat Ronaldo

Setelah menghabiskan musim 2020/21 bersama Ronaldo sebelum penyerang itu kembali ke Manchester United, Arthur membandingkan perilaku mereka sehari-hari di ruang ganti dalam acara tersebut. Ia mengenang: "Messi lebih santai di ruang ganti, orangnya lebih tertutup. Dia tidak akan datang membawa pengeras suara sambil bercanda. Neymar justru sebaliknya: begitu dia datang, semua orang tahu dia ada di sana. Dia bercanda dengan yang satu, lalu dengan yang lain."

Sambil bercanda menyebut Ronaldo sebagai yang paling 'menyebalkan' di antara ketiganya, Arthur menceritakan kejadian di kantin yang mencerminkan standar ketatnya: "Cristiano juga begitu, dia bercanda dengan semua orang dan menyukai orang Brasil. Saya biasa duduk di sebelahnya di kafetaria, waktu itu masih anak-anak, dan di piring saya ada salad buah, pasta, daging, dan kentang. Dia melihatnya lalu berkata, 'Kawan, itu tidak bagus,' kemudian dia melihat piringnya sendiri yang berisi nasi merah, ayam, semuanya dengan porsi yang tepat. Namun, dia mengatakan itu bukan untuk mengganggu saya. Dia mengatakannya karena ingin membantu saya. Jadi, pengalaman bersamanya benar-benar menyenangkan, karena dia memberi teladan dan saya belum pernah melihat profesionalisme seperti itu. Dia disebut robot karena dia benar-benar robot."

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Reuni dengan Neymar, Arthur bawa pelajaran dari Eropa

Setelah bergabung dengan Santos atas undangan Neymar seusai menyelesaikan negosiasi dan pemeriksaan medis, Arthur kini ingin menerapkan standar dari Eropa tersebut di lapangan di Brasil. Kembali satu klub dengan rekan senegaranya itu, sang gelandang memberikan ketenangan yang penting menjelang akhir kompetisi domestik. Mempertahankan mentalitas yang menuntut standar tinggi itu bersama Neymar akan sangat penting saat Santos bersiap untuk mengejar posisi lebih tinggi pada 2027.