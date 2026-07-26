Menurut laporan tersebut, strategi sang pemain kini adalah membuat gestur publik lain seperti pernyataan tegas pada akhir Juli atau paling lambat awal Agustus, serta kembali mencari pembicaraan langsung dengan manajemen klub Atletico.

Menurut laporan itu, Alvarez merasa dikhianati oleh klubnya saat ini. Manajemen klub sebelumnya telah menjamin kepadanya bahwa mereka akan membuka negosiasi jika ada tawaran yang sesuai. Namun, hal itu tidak terjadi dalam pendekatan dari Barcelona.

Barca sebelumnya sudah mengajukan tawaran resmi kepada Atletico. Namun, tawaran 100 juta euro itu tidak digubris oleh para petinggi klub ibu kota tersebut. Karena klub Spanyol itu tetap menutup diri dan sang penyerang memiliki klausul pelepasan fantastis sebesar 500 juta euro dalam kontraknya yang berlaku hingga 2031, Alvarez melihat perlunya untuk bergerak sendiri.

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Julian Alvarez sangat ingin pindah ke FC Barcelona

Bahkan saat Piala Dunia, sang penyerang sudah menegaskan keinginannya untuk pindah dengan sangat jelas. Saat itu ia mengatakan: "Saya sudah berbicara dengan pihak-pihak klub yang memang harus saya ajak bicara. Saya pikir transfer adalah yang terbaik untuk semua pihak, dan saya ingin mewujudkan impian saya."

Pindah ke peminat lain seperti FC Arsenal bukanlah opsi bagi pemain Argentina itu. Potensi kesepakatan dengan klub London tersebut, yang dalam rumor disebut-sebut akan melibatkan Viktor Gyökeres, telah gagal terwujud, karena Arsenal telah mengalihkan prioritas mereka kepada Vinicius Junior dari Real Madrid.

Di Barcelona, baik jajaran direktur olahraga maupun tim pelatih melihat Alvarez sebagai tambahan ideal. Namun, Barca baru akan mengajukan tawaran lanjutan setelah sang pemain melalui tindakannya mampu kembali menggerakkan situasi negosiasi yang buntu. Sesi latihan perdana Atletico di bawah pelatih Diego Simeone dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus.