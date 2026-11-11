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Kiper Spanyol dan Athletic Bilbao, Unai Simon, melontarkan pujian kepada bintang Real Madrid, Thibaut Courtois. Peraih Trofi Yashin itu menyebut Courtois sebagai sosok profesional yang fenomenal dan layak dianggap sebagai penjaga gawang terbaik abad ke-21.

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Simon tunjukkan sportivitas tertinggi kepada rivalnya, Courtois

Baru saja meraih Trofi Yashin sebagai puncak kiprahnya yang gemilang sepanjang 2026, kiper Spanyol Unai Simon menunjukkan kerendahan hati luar biasa dengan memberikan pujian tertinggi kepada rivalnya dari Real Madrid, Thibaut Courtois.

Saat tampil di Onda Cero, Simon ditanya tentang pernyataannya sebelumnya bahwa ia mempelajari permainan kiper timnas Belgia itu secara saksama.

Alih-alih membiarkan penghargaan individunya memengaruhi penilaiannya, Simon tanpa ragu mengakui kualitas elite Courtois.

Courtois bekerja mati-matian untuk mempertahankan kesempurnaan

Simon mengungkapkan bahwa Courtois benar-benar tersentuh setelah mengetahui pujian yang ia sampaikan sebelumnya saat Piala Dunia. Hal itu mempererat rasa saling menghormati di antara dua kiper yang menguasai bidangnya.

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"Menurut saya, dia tahu atau merasakannya seperti itu, dan saya senang dia adalah kiper yang sangat rendah hati serta bekerja keras setiap hari," kata Simon kepada Edu Pidal.

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"Jika setiap musim dia tampil luar biasa, itu pasti karena dia bekerja mati-matian. Jadi, menurut saya dia tahu bahwa dia adalah kiper terbaik di dunia, dan saya bahkan bisa mengatakan bahwa untuk abad ini, dialah yang terbaik."

Menolak sikap rendah hati yang dibuat-buat dalam menilai pesepakbola

Ketika pewawancara mendesaknya untuk lebih berpihak kepada timnya dengan memilih rekan setim atau mengklaim gelar tersebut bagi dirinya sendiri, Simon dengan tegas menolak terjebak dalam rivalitas antarklub yang sepele.

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"Tidak, saya tidak akan berbohong. Ayolah, masa saya akan bilang, 'Tidak, saya yang terbaik.' Tidak, saya tidak akan melakukannya," kata Simon sambil tertawa.

Penilaiannya yang terus terang menunjukkan pandangan yang matang dan objektif terhadap sepakbola modern, dengan mengakui keunggulan tertinggi tanpa memandang lambang klub.

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Menjaga standar elite menjelang laga internasional

Kekaguman Simon kepada sosok terbaik di posisinya mendorong dedikasinya setiap hari di Lezama saat ia bersiap menghadapi agenda Spanyol berikutnya.

Setelah hanya kebobolan satu gol dalam delapan pertandingan sepanjang perjalanan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, standar Simon setara dengan para legenda yang ia puji.

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Bintang Athletic Bilbao itu bertekad membawa fokus tersebut ke lapangan saat Spanyol terus melaju dalam tugas internasionalnya.