Jesus Owono mengalami keruntuhan psikologis setelah tabrakan tragisnya dengan Jesus de Miguel, yang meninggal dunia pada usia hanya 30 tahun.

Penyerang Tenerife, de Miguel, meninggal dunia pada Selasa pagi lalu akibat "trauma dada yang tidak disengaja", menyusul benturan yang tidak disengaja dengan Owono, kiper Andorra, saat ia melakukan penyelamatan untuk membuang bola pada menit-menit terakhir pertandingan yang berlangsung pada Senin malam.

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Insiden tragis itu menyebabkan pertandingan dihentikan dan membuat sepak bola Spanyol berkabung. Menurut laporan media, Owono yang berusia 25 tahun sangat terpukul oleh peristiwa tersebut.

Situs "The Athletic" mengutip sumber yang dekat dengan salah satu rekan setim sang kiper yang berkata: "Owono hancur, mengurung diri di rumahnya dan terputus dari dunia luar. Pada saat ini, ia bahkan tidak tahu siapa dirinya."

Asosiasi Pemain Spanyol (AFE) berjanji akan memberikan dukungan psikologis kepada Owono, dengan menyelenggarakan sesi-sesi khusus untuk membantunya melewati dampak dari insiden tersebut.

Pernyataan sang kiper

Menyusul kematian de Miguel, Owono mengeluarkan pernyataan melalui klubnya, yang berbunyi: "Ini adalah hari-hari tersulit dalam hidup saya. Saya kesulitan menemukan kata-kata, dan sangat sulit bagi saya untuk mencerna apa pun yang telah terjadi. Saya merasakan kepedihan yang luar biasa atas kehilangan Jesus. Saya memikirkannya, keluarganya, dan semua orang yang mencintainya."

Ia melanjutkan: "Saya tahu ada banyak hal yang harus dihadapi, dan saya akan menghadapi apa pun yang akan datang dengan penuh rasa hormat. Namun pada saat ini, sejujurnya, saya tidak bisa memikirkan apa pun selain Jesus dan kesedihan yang kami rasakan. Beristirahatlah dalam damai, Jesus."

Owono sendiri diusir keluar lapangan akibat tabrakan itu, dan mulai meninggalkan lapangan sebelum ia kembali untuk memastikan kondisi de Miguel, sementara tim medis bergegas memberikan pertolongan yang diperlukan kepada sang penyerang.

Di sisi lain, Lautaro Spatz, rekan setim Owono di Andorra, mengungkapkan bahwa tim menjadi "benar-benar hancur" akibat insiden tersebut, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Ada momen-momen ketika sepak bola kehilangan maknanya. Momen-momen yang meninggalkan bekas selamanya, dan membuatmu menyadari betapa rapuhnya kehidupan. Apa yang kami alami adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapa pun di antara kami. Sebuah tragedi yang membuat kami benar-benar hancur, tak mampu berkata-kata, dan kesedihan yang sulit dijelaskan."