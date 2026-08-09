Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengakhiri perdebatan seputar masa depan gelandang muda berbakat Thiago Pitarch, 19 tahun, dengan keputusannya mempertahankan sang pemain di skuad tim utama pada musim baru, sekaligus menolak tawaran peminjaman yang diajukan sejumlah klub, terutama Fulham dari Inggris yang diasuh pelatih asal Spanyol Alvaro Arbeloa.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Pitarch akan berada langsung di bawah arahan Mourinho sepanjang waktu, meski secara resmi didaftarkan bersama tim cadangan Castilla mengingat banyaknya pemain yang terdaftar dalam daftar tim utama, dalam sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan pelatih asal Portugal itu terhadap kemampuan pemain muda tersebut.

Keputusan ini datang setelah musim luar biasa bagi pemain yang baru-baru ini meraih gelar juara Eropa U-19 bersama timnas Spanyol, di mana ia menjadi salah satu bintang paling menonjol "La Roja" di turnamen benua tersebut, yang memperkokoh posisinya sebagai salah satu talenta muda terpenting dalam sepak bola Spanyol.

Pitarch sebelumnya menghadapi 3 opsi terkait masa depannya: bertahan bersama tim utama, kembali ke Castilla secara permanen, atau pergi berstatus pinjaman untuk menimba pengalaman di liga lain, sebelum Mourinho memutuskannya demi opsi pertama.

Namun, perjalanan pemain muda berbakat ini mengalami kemunduran sementara setelah cedera pada sesi latihan pertamanya bersama tim ibu kota kerajaan itu pasca kepulangannya dari turnamen Eropa, tetapi laporan medis menunjukkan bahwa ia akan siap tampil dalam waktu sekitar satu bulan, yang memberinya kesempatan untuk terlibat dalam persiapan akhir sebelum bergulirnya musim resmi.

Keputusan Mourinho merupakan pertaruhan baru pada talenta akademi kerajaan, di saat klub berupaya mencapai keseimbangan antara berinvestasi pada bintang-bintang besar dan mengandalkan pemain muda berbakat, terutama setelah kemajuan positif yang ditorehkan Pitarch sepanjang musim lalu.