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Andy Robertson akan menyamai rekor 102 penampilan Sir Kenny Dalglish bersama timnas Skotlandia saat menghadapi Makedonia Utara pada Jumat. Namun, sang kapten menegaskan bahwa malam itu adalah milik Dalglish, mentor lamanya di Liverpool sekaligus sahabatnya. Robertson mengatakan ia hanya akan sejajar dengan Dalglish dalam hal jumlah penampilan, dan pria berusia 75 tahun itu akan selalu menjadi pemain terhebat yang pernah dihasilkan negaranya.

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Robertson akan menyamai rekor 102 penampilan Dalglish

Robertson akan mencatatkan penampilan ke-102 bersama timnas saat Skotlandia menjamu Makedonia Utara di Hampden Park pada Jumat, 40 tahun setelah Dalglish memainkan laga terakhirnya bersama timnas dalam kemenangan 3-0 atas Luksemburg. Bek sayap Tottenham yang menjalani debut melawan Polandia pada 2014 itu kemudian berpeluang melampaui rekor tersebut pada Senin.

Berbicara dalam konferensi pers Skotlandia menjelang pertandingan, Robertson menegaskan bahwa menyamai rekor itu tidak membuat mereka setara. "Dari segi jumlah penampilan, saya akan sejajar dengannya, tetapi saya tidak ingin melupakan, dan saya tidak ingin orang-orang melupakan, betapa pentingnya sosok ini bagi negara kami," katanya.

Robertson: Dalglish akan selalu menjadi yang terhebat bagi Skotlandia

"Bagi saya, dia bisa dibilang pemain terbaik di dunia pada masanya dan dia akan selalu menjadi yang terhebat di negara ini, apa pun yang terjadi di masa depan," tambah Robertson. "Dia akan selalu menjadi orang pertama yang melakukan X, Y, dan Z, dan itu tidak boleh dilupakan.

"Kami mungkin tidak selalu pandai mengenang sosok-sosok hebat ini, dan menurut saya besok jelas merupakan alasan untuk mengenang Kenny. Saya sangat bangga, tetapi menurut saya besok bukan tentang saya, melainkan tentang dia: pertama-tama karena betapa lama rekor itu bertahan, lalu karena apa yang dia capai sepanjang kariernya dan sosok dirinya."

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Dalglish mengirim pesan kepada Robertson saat ia menjadi kapten

Robertson mengenal Dalglish dengan baik setelah bergabung dengan Liverpool dari Hull City pada 2017, dan keduanya kerap saling bercanda soal rekor tersebut. "Kami sering bercanda [soal memecahkan rekornya], tetapi saya tahu dalam lubuk hatinya dia sangat bangga kepada saya dan turut senang untuk saya," katanya.

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"Saya selalu ingat saat dipercaya menjadi kapten, dia termasuk orang pertama yang mengirim pesan kepada saya dan berkata, 'Saya tahu sudah agak lama tidak berkecimpung di sepakbola, tetapi kalau kamu butuh bantuan, saya bisa menjadi orang yang kamu hubungi.' Memiliki sosok seperti dia untuk diajak mendiskusikan apa pun dan diandalkan [sungguh luar biasa]."

Apa selanjutnya bagi Robertson dan Skotlandia?

Robertson akan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk Skotlandia jika tampil dalam laga terakhir Nations League melawan Swiss di St Gallen pada Senin. Skotlandia hanya memenangi satu dari empat pertandingan di bawah asuhan Sebastien Pocognoli.

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"Ketika saya melampauinya nanti, saya hanya akan unggul darinya dalam jumlah penampilan, dan hanya itu," tegas Robertson. "Bagi saya, dia akan selalu menjadi yang terhebat bagi negara ini karena apa yang dia lakukan, bagaimana dia melakukannya, dan sosok dirinya sekarang."