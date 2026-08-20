Hal itu diberitakan secara serempak oleh Marca dan As . Menurut laporan tersebut, Martinez memiliki klausul pelepasan senilai tiga juta euro dalam kontraknya yang masih berlaku hingga 2029, sehingga ia akan menjadi sebuah bargain besar. Namun, kabarnya klub-klub lain juga meminati pemain tim nasional U19 Spanyol tersebut.

Real disebut-sebut sudah cukup lama memantau Martinez dan kini bisa bergerak. Jika ia pindah pada musim panas ini, ada dua opsi untuk menghadapi musim depan. Entah ia berlatih di bawah Jose Mourinho bersama tim utama dan mengumpulkan jam terbang di tim cadangan yang bermain di divisi tiga, atau ia langsung dipinjamkan kembali ke Santander selama satu musim.

Secara keseluruhan, Martinez sejauh ini baru memainkan 14 pertandingan profesional. Salah satunya terjadi pada laga pembuka liga pada Minggu melawan Villarreal, ketika ia langsung mencetak gol pertamanya untuk Racing dalam hasil imbang 2-2. Martinez dianggap sebagai tipe pemain seperti juara dunia Spanyol, Rodri, yang baru-baru ini menolak Real dan lebih memilih pindah ke rival abadinya, Barcelona.

Real Madrid sudah menginvestasikan 225 juta euro di bursa transfer

Real sejauh fase transfer saat ini sudah mengeluarkan 225 juta euro untuk pemain-pemain baru. Transfer utama adalah pemain sayap kanan Yan Diomande, yang datang dari RB Leipzig dengan nilai 125 juta euro.

Selain itu, Los Blancos memperkuat diri dengan bek kiri Marc Cucurella (55 juta dari Chelsea), penyerang Carlos Espi (25 juta dari UD Levante) dan bek kanan Denzel Dumfries (20 juta dari Inter Milan). Secara gratis, mereka merekrut bek tengah Ibrahima Konate (Liverpool) dan gelandang Bernardo Silva (Manchester City).

Sejauh ini, yang dilepas baru sebatas para pemain veteran seperti David Alaba dan Dani Caravajal serta produk akademi yang tidak memiliki prospek mendapatkan banyak menit bermain seperti Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios.