Hal itu dilaporkan secara senada oleh Marca dan As. Menurut laporan tersebut, Martinez memiliki klausul pelepasan senilai tiga juta euro dalam kontraknya yang masih berlaku hingga 2029, sehingga ia akan menjadi sebuah bargain mutlak. Namun, kabarnya ada juga klub-klub lain yang mengincar pemain timnas U19 Spanyol tersebut.

Real disebut-sebut sudah cukup lama memantau Martinez dan kini bisa bergerak. Jika ia pindah pada musim panas ini, ada dua opsi untuk musim mendatang. Entah ia berlatih di bawah Jose Mourinho bersama tim utama dan mengumpulkan jam terbang bersama tim cadangan yang bermain di kasta ketiga, atau ia langsung dipinjamkan kembali ke Santander untuk semusim.

Secara keseluruhan, Martinez sejauh ini baru mencatatkan 14 pertandingan profesional. Salah satunya terjadi pada laga pembuka liga pada Minggu melawan Villarreal, ketika ia langsung mencetak gol pertamanya untuk Racing dalam hasil imbang 2-2. Martinez dianggap sebagai tipe pemain seperti juara dunia Spanyol, Rodri, yang baru-baru ini menolak Real dan lebih memilih pindah ke rival abadinya, Barcelona.

Real Madrid sudah menginvestasikan 225 juta euro di bursa transfer

Real sejauh fase transfer saat ini sudah mengeluarkan 225 juta euro untuk pemain-pemain baru. Transfer unggulannya adalah winger kanan Yan Diomande, yang datang dari RB Leipzig seharga 125 juta euro.

Selain itu, Los Blancos memperkuat skuad dengan bek kiri Marc Cucurella (55 juta dari Chelsea), penyerang Carlos Espi (25 juta dari UD Levante) dan bek kanan Denzel Dumfries (20 juta dari Inter Milan). Dengan status bebas transfer, datang bek tengah Ibrahima Konate (Liverpool) dan gelandang Bernardo Silva (Manchester City).

Sejauh ini, yang dilepas baru para pemain senior seperti David Alaba dan Dani Caravajal serta produk akademi yang tidak punya prospek menit bermain besar seperti Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios.