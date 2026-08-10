"Dia akan mengejutkan semua orang": Kesaksian menarik yang mengungkap kemampuan luar biasa Diomande

Real Madrid merampungkan transfer Yan Diomande pada musim panas ini, menjadikannya sebagai transfer termahal dalam sejarah klub. Mereka membayar sejumlah 125 juta euro kepada Leipzig.

Pemain asal Pantai Gading itu baru berusia 19 tahun, namun demikian, ia telah memiliki seluruh modal dan kualifikasi seorang pesepak bola profesional.

Borja Jimenez, yang pernah melatihnya di Leganes, mengatakan: "Ia akan mengejutkan semua orang".

Ia melanjutkan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Ia adalah pemain yang tidak dikenal banyak orang, mereka hanya melihat cuplikan-cuplikan singkat darinya, tetapi saya rasa ia akan mengejutkan banyak orang dengan keberaniannya".

Ia menyambung: "Ia adalah pemain yang mengubah jalannya pertandingan, kamu tidak bisa menentukan apakah ia menggunakan kaki kanan atau kiri ketika bola berada di kakinya", sebuah ciri yang langka dalam sepak bola modern.

Ia menambahkan: "Ia akan memberikan banyak sisi langsung, serta kemampuan luar biasa dalam menggiring bola secara individu".

Ia melanjutkan: "Ia memiliki kemampuan untuk berhenti, yakni menghentikan bola sepenuhnya dan menunggu lawan untuk melakukan tekel, lalu ia pun menggiring bola".

Kemudian ia menceritakan sebuah kisah dari masa-masa sang pemain bersama tim cadangan Leganes: "Setelah 15 atau 20 menit latihan, ia benar-benar menunjukkan kepada kami... saya tidak mengerti apa yang dilakukan pemain ini di tim cadangan".

Ia menutup: "Levelnya sangat tinggi sampai-sampai mereka memutuskan mengeluarkannya dari lapangan untuk mencegah terjadinya hal buruk dan menghindari cedera".