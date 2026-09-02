Nick Woltemade pindah pada Deadline Day dengan status pinjaman dari Newcastle United ke Juventus Turin. Namun, mantan pemain tim nasional Jerman Dietmar Hamann lebih ingin melihat sang penyerang kembali ke Bundesliga bersama Borussia Dortmund.

"Saya akan tetap bertahan di Newcastle. Saya lebih suka jika dia pindah ke BVB. Saya tidak terlalu menyukai transfer ini," jelasnya kepada Sky dan mengakui bahwa ia "terkejut" ketika "membaca" soal transfer ke Turin tersebut.

"Saya yakin dia akan cocok di Dortmund. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat perhatian di Italia ada di Milan. Juventus tidak bermain di Liga Champions. Namun dari segi kualitas, itu tim yang cukup bagus," lanjut Hamann.

Menurut Sky, BVB memang disebut sempat mempertimbangkan kemungkinan merekrut Woltemade, yang hanya setahun setelah kepindahan senilai 75 juta euro dari VfB Stuttgart kini untuk sementara sudah kembali meninggalkan Newcastle, tetapi pada akhirnya Die Borussen meminjam Ethan Nwaneri dari Arsenal.

Mantan pelatih tim nasional U21-nya, Antonio Di Salvo, memandang kesepakatan Woltemade ini sedikit lebih positif. Untuk transfer tersebut, tidak disepakati opsi pembelian dan biaya peminjamannya disebut berada di kisaran empat hingga lima juta euro.

"Sekarang dia pergi ke klub baru, punya semua peluang untuk memperkenalkan diri, menunjukkan kemampuannya. Juventus tetap klub top, meski sekarang mereka tidak lolos ke Liga Champions - levelnya sangat tinggi," kata Di Salvo.