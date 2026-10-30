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Manajer Chelsea Xabi Alonso bertanggung jawab penuh atas terbatasnya menit bermain Estevao Willian setelah mendapat sorotan tajam dari para suporter. Menjelang laga melawan Manchester United pada Sabtu, Alonso menepis spekulasi peminjaman dan menegaskan bahwa pemain muda berbakat itu tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjangnya.

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Alonso tanggapi sorotan yang kian besar atas menit bermain Estevao

Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso menghadapi rentetan pertanyaan mengenai bintang muda Estevao Willian menjelang laga Premier League melawan Manchester United pada Sabtu. Pemain Brasil berusia 19 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan sepanjang kekalahan dari Liverpool pada Rabu, memicu kekecewaan di kalangan pendukung Chelsea.

Meski Estevao jarang mendapat kesempatan bermain dalam beberapa pekan terakhir, Alonso kembali menegaskan keyakinannya yang tak tergoyahkan terhadap perkembangan sang penyerang.

Pria Spanyol itu menegaskan bahwa kedalaman skuad dan situasi pertandingan menjadi dasar pilihan taktiknya belakangan ini.

Alonso bertanggung jawab penuh atas kekecewaan pemain

Berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan, Alonso mengakui keinginan Estevao untuk bermain dan menyatakan dirinya bertanggung jawab atas terbatasnya kesempatan yang didapat pemain itu. “Ya, tentu saja, dia akan bermain. Musim ini masih panjang dan akan ada kesempatan bagi semua orang,” kata Alonso.

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“Bukan rahasia bahwa semua pemain ingin berada di lapangan, mereka ingin bermain. Ketika salah satu dari mereka tidak mendapat cukup menit bermain karena keputusan saya, saya harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa mereka tidak sebahagia yang seharusnya.”

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“Musim ini masih di tahap awal, tetapi dia akan mendapat kesempatan,” tambah sang pelatih.

Pelatih Chelsea kesampingkan opsi peminjaman pada Januari

Alonso dengan tegas menepis kemungkinan Estevao dipinjamkan pada bursa transfer Januari agar bisa bermain secara reguler di tim utama. “Tidak, tidak ada pembicaraan mengenai itu,” tegas Alonso.

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“Ya, ini bukan soal sikap. Ini berkaitan dengan situasi pertandingan dan awal musim, dan dia sosok yang baik. Dia sangat ingin beradaptasi setelah tahun pertamanya diwarnai cedera, tetapi sekarang masih Oktober dan dia akan menjadi pemain penting.”

“Kami berbicara dan berusaha saling berbagi pandangan... Inisiatif itu datang dari saya karena dia masih muda dan saya perlu melibatkannya dalam pembicaraan,” jelasnya.

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Estevao berupaya tampil melawan Manchester United

Estevao berharap mendapat kesempatan bermain saat Chelsea menjamu Manchester United di Stamford Bridge dalam laga Sabtu yang dimulai lebih awal.

Alonso mengharapkan setiap anggota skuadnya tetap siap jika tiba-tiba mendapat kesempatan bermain karena kebutuhan taktik.

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