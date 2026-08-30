Hubungan antara Wydad dan bintang tim, Hakim Ziyech, telah menemui jalan buntu, di mana sang pemain menyerang presiden klub Maroko itu secara terbuka dan menuduhnya berbohong, menyusul absennya Ziyech dari pemusatan latihan di Agadir.

Ziyech menanggapi sebuah unggahan dari salah satu halaman pendukung Wydad melalui Instagram, setelah halaman itu menyebutkan pencoretannya dari daftar pemusatan latihan tertutup di Agadir, dengan mengklaim bahwa sang pemain telah menanyakan kepada direktur teknik Wydad, Paulo Sergio, tentang alasan pencoretannya, lalu ia diberitahu bahwa keputusan itu bersifat administratif.

Menurut situs Radio Mars Maroko, Ziyech membalas dengan mengatakan: "Pergilah dan tanyakan kepada presidenmu mengapa ia menolak mengizinkanku bermain di pertandingan (uji coba melawan Nahdat Zemamra), dan tidak berangkat ke Agadir. Mungkin ia akan berbohong soal itu seperti biasanya."

Balasan pedas ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan para pendukung tim tentang masa depan Ziyech, yang tampaknya hubungannya dengan manajemen telah mencapai tahap yang rumit.

Sebelumnya, manajemen Wydad yang dipimpin oleh Brahim El Assri telah bernegosiasi dengan sang pemain terkait pemotongan gajinya, namun Ziyech menolak, dan ia tidak menerima semua upaya serta usulan finansial dan tetap pada pendiriannya.

Ziyech bergabung dengan Wydad pada Oktober 2025 dengan kontrak yang berdurasi dua tahun, di era presiden sebelumnya, Hicham Ait Menna.

Baca juga: Ungguli Barcelona dan tawaran Arab Saudi, Real Madrid raih transfer emas