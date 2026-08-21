Tim besutan pelatih baru Vincenzo Italiano itu pun tetap berada di jalur yang tepat: Berkat kemenangan 3-0 atas wakil Lithuania FK Kauno Zalgiris pada leg pertama play-off Liga Europa, klub raksasa Turki tersebut sudah menempatkan satu kaki di fase liga kompetisi 2026/27. Gol-gol untuk klub dari Bosporus itu dicetak Hyeon-Gyu Oh pada menit ke-6, Michael Amir Murillo pada menit ke-12, serta Orkun Kökcü pada menit ke-59.

Namun, sosok paling menonjol sejauh musim ini tetaplah pria di bawah mistar: Nübel menjalani laga kompetitif keenamnya untuk klub barunya saat menghadapi klub asal Kaunas dan untuk keenam kalinya secara beruntun tidak kebobolan.

Media Turki kembali bereaksi dengan gembira. "Nübel adalah tembok - dia tidak membiarkan gol masuk," tulis harian Hürriyet memuji rekrutan anyar tersebut: "Dia telah mencuri perhatian dengan penampilannya dalam seragam hitam-putih."

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Besiktas memenangi enam laga pertama musim ini tanpa kebobolan

Nübel terikat kontrak dengan Bayern Munich dari 2020 hingga 2026, tetapi tidak pernah benar-benar mampu memantapkan posisinya di sana dan dalam periode itu hanya mencatat empat penampilan kompetitif untuk sang juara rekor. Masa peminjamannya ke VfB Stuttgart, sebaliknya, berjalan sukses.

Bagi Besiktas, hasil melawan tim nonunggulan itu juga menjadi kemenangan keenam dalam enam pertandingan di bawah asuhan Italiano. Sebelum leg kedua digelar Kamis depan, mereka harus lebih dulu bertandang ke markas Alanyaspor pada pekan ke-2 Süper Lig. Di sana, tren positif itu diharapkan berlanjut, yang juga didukung oleh investasi besar di bursa transfer.

Pihak klub sejauh ini telah mengeluarkan hampir 67 juta euro untuk personel baru. Selain Nübel, yang direkrut secara permanen pada Juli dari Bayern Munich dengan nilai hampir enam juta euro, Besiktas juga merampungkan sejumlah transfer mahal lainnya.

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Siapa saja rekrutan baru Besiktas?

Kökcü, yang sebelumnya dipinjam dari Benfica, diikat secara permanen oleh klub itu dengan biaya 30 juta euro. Selain itu, klub Istanbul tersebut juga memperkuat skuadnya secara gratis dengan Dusan Vlahovic dari Juventus Turin dan mendatangkan Leandro Trossard dari Arsenal seharga 18 juta euro.

Namun, ada kemunduran dalam kemenangan atas Zalgiris: Trossard mengalami cedera di tengah pertandingan dan harus ditarik keluar lebih cepat.