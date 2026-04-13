"Dia adalah salah satu pemain Belanda terbaik di dunia! Dia layak mendapat kesempatan di Piala Dunia"

Menurut pelatih Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, Mats Wieffer adalah 'salah satu pemain Belanda terbaik di dunia'. Pemain berusia 26 tahun itu pun, menurut pelatihnya, layak untuk dibawa ke Piala Dunia.

Di Brighton, Wieffer sedang berkembang menjadi salah satu pilar utama tim. Akhir pekan lalu, ia membuktikan betapa berharganya dirinya bagi tim: dengan dua gol, ia membawa The Seagulls mengalahkan Burnley 0-2 sendirian.

Di luar kota pesisir tersebut, pemain kelahiran Borne ini seolah terlupakan. Penampilan internasional terakhir Wieffer terjadi pada Juni 2025, saat ia bermain sebagai gelandang bertahan selama 45 menit melawan Malta.

Namun, kini di Brighton, Wieffer telah bertransformasi menjadi bek kanan andalan. Di posisi tersebut, pemain yang telah 14 kali membela timnas ini membuat kesan mendalam pada Hürzeler. "Kami memberinya kebebasan untuk menyerang ruang-ruang di lini tengah," katanya setelah kemenangan timnya di ruang pers Turf Moor.

"Itu salah satu kelebihannya. Ia telah berkembang dengan sangat baik sebagai bek, karena ia memiliki kebebasan itu dan secara defensif ia sangat kuat secara fisik," puji sang pelatih asal Jerman kepada rekan senegaranya.

Hürzeler bahkan menambahkan pujiannya. "Bagi saya, dia saat ini adalah salah satu pemain Belanda terbaik di dunia, jadi saya harap dia mendapat kesempatan untuk pergi ke Piala Dunia. Dia benar-benar pantas mendapatkannya."

Namun, Koeman tampaknya membuat pilihan lain untuk posisi bek kanan. Denzel Dumfries (Inter) dan Jurriën Timber (Arsenal) lebih diutamakan. Lutsharel Geertruida (Sunderland) menggantikan Timber yang cedera selama periode pertandingan internasional terbaru.