"Saya sekarang penasaran apa yang akan dilakukan Real Madrid terhadap Vinicius Junior. Sebab, tanpa dia, Real bermain lebih baik," kata Matthäus, yang saat itu masih berbicara diplomatis dalam sesi bersama media menjelang laga besar Bundesliga antara FC Bayern dan BVB pada Sabtu malam.

Pria berusia 65 tahun itu merujuk pada performa Real yang terus meningkat tanpa bintang penyerang asal Brasil tersebut, yang absen dalam laga-laga kompetitif terakhir mereka, termasuk kemenangan 2-1 dalam El Clasico melawan FC Barcelona, akibat skorsing setelah melakukan tindakan kekerasan dan meluapkan amarahnya saat melawan Villarreal.

"Ini juga hasil kerja Mourinho. Ya, sekarang apa yang saya lakukan dengan Vinicius? Kami kembali memenangi El Clasico di Barcelona setelah dua atau tiga tahun. Kami tampil bagus tanpa Vinicius Junior, yang ditarik keluar, di Roma, tempat mereka juga menang 4-3," papar Matthäus sebelum melontarkan kritik yang jauh lebih tajam.

Lothar Matthäus Serang Vinicius Junior Habis-habisan: "Pembuat Onar!"

"Dia pembuat onar. Dia menyebalkan. Memang begitu. Dan dia tidak baik bagi tim. Begitu juga dengan seluruh citranya di mata publik. Karena itulah saya senang dia tidak masuk sepuluh besar Ballon d'Or," kecam Matthäus terhadap pemain berusia 26 tahun itu, yang kerap menghadapi kritik keras karena sikapnya di dalam maupun di luar lapangan.

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Mungkin juga karena karakternya yang sulit, kebiasaannya berpura-pura di lapangan, serta kecenderungannya melakukan tindakan kekerasan dan menghina wasit, Vinicius harus puas berada di posisi kedua, kalah tipis dari Rodri dalam pemilihan pemain terbaik dunia pada 2024, meski menjalani musim yang luar biasa bersama Real. Setelah itu, terjadi kontroversi terbesar dalam sejarah penghargaan bergengsi dari France Football tersebut karena Vinicius dan Real kemudian memboikot acara itu.

Dalam pemilihan tahun ini, yang dimenangi Harry Kane, Vinicius hanya menempati posisi ke-17 setelah berada di posisi ke-16 pada 2025. "Itulah salah satu hal yang membuat Harry Kane istimewa: Di mata publik, dia juga sosok yang pada akhirnya memahami segala hal, meluangkan waktu untuk semuanya, dan seorang gentleman. Vinicius Junior tidak seperti itu."

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Vinicius Junior? Matthäus Minta Mourinho Bersikap Tegas

Secara umum, FC Bayern "syukurlah tidak punya sosok seperti itu". FC Barcelona pun terhindar dari tingkah semacam itu: "Real Madrid punya masalah ini. Masalah Real Madrid bernama Vinicius Junior. Ketika dia tidak bermain, tim berfungsi dengan baik: lebih disiplin, semua pemain saling mendukung dan bekerja sama. Ketika dia bermain, yang ada adalah ego. Ego yang besar, ditambah seluruh bahasa tubuhnya. Dan itu merugikan tim, juga merugikan klub."

Karena itu, Matthäus meminta jajaran petinggi Real, termasuk presiden Florentino Perez dan Jose Mourinho, bertindak sangat tegas dalam persoalan ini. "Demi Real Madrid, saya berharap suatu saat presiden berbicara terus terang soal Vinicius Junior, entah menegurnya atau Mourinho membiarkannya duduk di bangku cadangan. Kalau dia diskors, Mourinho memang tidak bisa memainkannya. Namun, Vinicius Junior yang sehat pun bisa duduk di bangku cadangan karena menurut saya, dari pengamatan jauh, dia merugikan tim. Dan klub."

Setidaknya hingga 7 November, Vinicius Jr. masih menjalani skorsing di LaLiga dan akan absen dalam pertandingan melawan Racing Santander dan FC Valencia. Namun, ia boleh bermain di Liga Champions. Selama menjalani skorsing itu, ia dua kali masuk susunan pemain inti, yakni melawan Roma (4-3) dan RB Leipzig (4-1). Rabu mendatang, Real Madrid harus bertandang ke markas AEK Athena.