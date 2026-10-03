"Dia adalah maestro permainan. Dia menentukan tempo. Permainan berkembang seperti yang dia inginkan. Dia mengambil keputusan - dan itu krusial, karena dia mengendalikan tempo permainan untuk tim", kata Ancelotti, pelatih OSC Lille saat ini dan putra legenda pelatih Carlo Ancelotti, dalam wawancara dengan media Spanyol AS.

Mantan asisten pelatih Real itu melanjutkan pujiannya untuk Kroos: "Dan selain itu, dia berlari luar biasa banyak. Dia menempuh sebelas kilometer per pertandingan. Selain itu, dia tahu cara bertahan dan memiliki naluri taktis yang luar biasa. Saya menyukainya ketika dia bermain sebagai gelandang bertahan. Saya menyukainya."

Apa kata Ancelotti soal gaya bermain Kroos?

Pelatih Lille itu juga menyoroti gaya bermain Kroos: "Dia bukan sosok yang selalu berupaya mengejar bola-bola kedua atau duel. Dia lebih suka bermain sebagai gelandang tengah, karena dia menyerahkan pekerjaan kotor kepada gelandang bertahan. Karena gaya bermain Real Madrid, kehilangan Toni otomatis menjadi hal yang sangat sulit. Tim itu tiba-tiba kehilangan sangat banyak hal."

Kroos bermain selama sepuluh tahun untuk Real Madrid dan bersama Los Blancos antara lain memenangi Liga Champions lima kali, sebelum mengakhiri karier profesionalnya pada 2024. Kepergiannya serta kehilangan Luka Modric, yang pada usia 41 tahun kini bermain untuk AC Milan, berulang kali disebut sebagai faktor di balik masalah performa Real dalam beberapa waktu terakhir.

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Menurut Ancelotti, lini tengah sentral saat ini yang dihuni pemain-pemain seperti Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, dan Arda Güler memiliki kualitas yang berbeda. "Saya tidak ingin semua yang saya katakan tentang Real Madrid dipahami sebagai kritik. Tetapi ketika Modric atau Kroos berada di lapangan, bola selalu menemukan jalannya ke rekan setim setiap kali ada pergerakan ke ruang kosong." Dia memang tidak ingin menyangkal kemampuan itu dari para pemain saat ini, tetapi untuk permainan vertikal dibutuhkan "seseorang yang tahu bagaimana mengirimkan bola kepada Anda".

Sejak kepergian Carlo Ancelotti, Los Blancos juga telah beberapa kali berganti pelatih. Setelah Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho kini menjadi pelatih ketiga dalam rentang satu tahun yang berdiri di pinggir lapangan Real Madrid.

Dalam dua musim terakhir, Los Blancos juga tidak mampu memenangi gelar besar - hanya gelar-gelar kecil seperti UEFA Super Cup 2024 dan FIFA Intercontinental Cup 2024. Di LaLiga, mereka juga masing-masing harus mengakui keunggulan rival abadi FC Barcelona. Bahkan pada musim yang sedang berjalan, jarak mereka dengan klub Katalan itu sudah mencapai enam poin.