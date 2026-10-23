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Manajer Arsenal Mikel Arteta melontarkan pujian setinggi langit kepada pelatih Everton David Moyes, yang disebutnya sebagai raja Liga Primer Inggris. Pelatih asal Spanyol itu mengenang bagaimana Moyes membentuk kariernya ketika pertama kali membawanya ke sepakbola Inggris pada 2005.

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Arteta bersiap menghadapi pertemuan emosional dengan mantan klubnya

Pelatih kepala Arsenal Mikel Arteta akan menghadapi laga yang sangat personal saat timnya menjamu Everton di Emirates Stadium. Sebelum beralih ke dunia kepelatihan dan akhirnya menangani Arsenal di London utara, Arteta menghabiskan enam tahun yang berkesan di Goodison Park, mencatatkan 209 penampilan dan mencetak 35 gol untuk klub asal Merseyside itu.

Arsenal memasuki laga ini dengan catatan tak terkalahkan dalam lima pertandingan di semua kompetisi, setelah bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Liga Champions.

Everton bertandang ke London utara untuk mencari jawaban di bawah arahan pelatih berpengalaman David Moyes setelah menjalani serangkaian hasil buruk di kompetisi domestik.

Arteta memuji Moyes sebagai inspirasi untuk bertahan lama di dunia kepelatihan

Berbicara kepada media menjelang pertandingan, Arteta mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Moyes, yang merekrutnya ke Everton dari Real Sociedad pada Februari 2005. "Seratus persen; saya tidak tahu apakah dia rajanya atau apa, tetapi dia jelas sosok yang saya rasa kami semua jadikan panutan," kata Arteta.

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"Bukan hanya karena dia telah bertahan begitu lama, tetapi juga karena apa yang dia wakili bagi sepakbola, apa yang dia wakili bagi Liga Primer, dan perjalanan kariernya."

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"Terutama bagi saya, karena saya mengenal sosok di balik pelatih itu, dan itulah yang paling penting... dia juga pelatih yang luar biasa," tambah pria Spanyol itu.

Pria Spanyol itu mengenang malam-malam istimewa di Goodison Park

Arteta mengenang dengan penuh kehangatan masa-masanya bermain di bawah arahan Moyes, seraya menyoroti ikatan istimewa yang ia miliki dengan para pendukung Everton. "Saya ingat malam itu. Atmosfer yang kami ciptakan pada malam-malam seperti itu di Goodison," kenang Arteta saat mengingat malam-malamnya berlaga di kompetisi Eropa dengan seragam biru royal.

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"Para suporter itu luar biasa kepada saya, saya selalu merasa menjadi bagian dari keluarga, mereka membuat saya merasa sangat diterima."

"Karena itu terjadi setelah bertahun-tahun sepakbola Eropa, saya rasa para suporter juga menantikan malam-malam seperti itu," ujarnya.

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Arsenal bersiap menghadapi duel taktik melawan Everton

Meski Everton belakangan kesulitan di kompetisi domestik, Arteta memperingatkan skuadnya agar tidak lengah saat menghadapi tim asuhan Moyes yang tertata dengan baik.

"Ada banyak [ancaman], karena saya sangat mengenal David dan cara dia mengatur tim, serta kualitas yang mereka miliki dalam organisasi permainan maupun secara individu," kata Arteta.

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Arsenal berupaya memperpanjang dominasinya atas Everton saat pertandingan dimulai di Emirates Stadium.