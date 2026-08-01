Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol AS, Pavlidis masuk dalam daftar kemungkinan alternatif yang dipantau direktur olahraga Barca, Deco, jika upaya mendatangkan penyerang incaran utama Julian Alvarez gagal.

Pemain tim nasional Argentina itu ingin sekali direkrut oleh klub Catalan dan Alvarez kabarnya juga ingin meninggalkan Atletico Madrid menuju Camp Nou. Namun, Atleti sejauh ini belum memikirkan penjualan sang penyerang, dan disebut sudah menolak tawaran Barca senilai 100 juta euro. Belakangan, Atletico bahkan dikabarkan mengadukan Barcelona kepada FIFA, dengan latar belakang adanya kontak dari Barca kepada Alvarez yang dianggap tidak sah oleh kubu Rojiblancos. Pemain berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak di Madrid hingga 2030.

Jika Alvarez tidak bisa didapatkan dalam beberapa pekan ke depan, Barcelona harus mengalihkan arah dalam pencarian pengganti untuk penyerang tengah Robert Lewandowski yang telah hengkang (kini di Chicago Fire). Dan di situlah Pavlidis bisa masuk dalam pertimbangan, yang menurut AS akan menjadi salah satu opsi alternatif pertama bagi petinggi Barca jika transfer Alvarez gagal.

Vangelis Pavlidis: Dulu di Bochum dan BVB II, segera ke Barcelona?

Pavlidis, yang pindah dari AZ Alkmaar ke Lisbon pada 2024, telah membuat dirinya menarik bagi klub-klub yang lebih besar lewat rasio gol yang konsisten tinggi bersama Benfica. Musim lalu ia membukukan 30 gol dan enam assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi, tetapi Barca kemungkinan besar juga masih mengingat penampilan gala pemain 27 tahun itu dari musim 2024/25: saat itu Pavlidis mencetak hat-trick hanya dalam setengah jam pertama ketika Benfica kalah spektakuler 4-5 dari Barcelona pada fase liga Liga Champions.





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Jalan Pavlidis menuju level tertinggi Eropa terbilang cukup terjal. Dengan mimpi menjadi pesepakbola profesional Bundesliga, ia dulu pindah dari tanah kelahirannya di Yunani ke akademi VfL Bochum saat berusia 16 tahun. Karena ia kemudian gagal menembus tim utama di sana, ia lebih dulu dipinjamkan ke tim kedua Borussia Dortmund lalu setelah itu ke Willem II di Belanda. Di Eredivisie, bintang Pavlidis benar-benar mulai bersinar, Willem II mempermanenkannya dan ia merekomendasikan dirinya lewat performa kuat untuk pindah ke Alkmaar, yang pada 2021 membayar biaya transfer yang dari sudut pandang saat ini terbilang kecil, yakni 2,5 juta euro, untuk pemain tim nasional Yunani itu.

Vangelis Pavlidis baru-baru ini mencetak empat gol untuk Benfica

Jika kini Barca benar-benar bergerak untuk Pavlidis, menurut AS itu sama sekali tidak akan menjadi pekerjaan mudah untuk memboyong sang mesin gol dari Benfica. Pavlidis masih terikat kontrak dengan klub top Portugal itu hingga 2029 dan di Lisbon disebut pada dasarnya tidak terlalu ingin menjual pemain Yunani tersebut.

Pavlidis terlalu penting bagi tim asuhan pelatih baru Marco Silva, yang mengambil alih pada musim panas ini dari Jose Mourinho (kini di Real Madrid). Pentingnya dirinya bagi Benfica kembali dibuktikan Pavlidis pada Kamis, ketika ia mencetak empat gol pertama dalam kemenangan 5-0 atas FC St. Gallen pada leg kedua putaran kedua kualifikasi Liga Europa. Setelah kalah 1-2 pada leg pertama di Swiss sepekan sebelumnya, Benfica membalikkan keadaan berkat Pavlidis dan lolos ke putaran kualifikasi ketiga. Di sana, Heart of Midlothian dari Skotlandia sudah menanti sebagai lawan berikutnya.