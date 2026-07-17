Di usia 39 tahun... Messi mengejutkan dunia dengan rekor yang belum pernah ia raih di Piala Dunia Qatar

Seiring berlalunya waktu dan bertambahnya usia, kecepatan biasanya menjadi kemampuan fisik pertama yang hilang dari seorang pemain sepak bola; namun, ketika menyangkut legenda Lionel Messi, logika sering kali terabaikan dan digantikan oleh keajaiban angka-angka.

Di usia 39 tahun, kapten timnas Argentina ini tidak hanya membawa “La Albiceleste” ke final Piala Dunia lagi, tetapi juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, serta bersaing ketat untuk posisi teratas dalam hal assist dan dribel yang berhasil.

Kejutan tidak berhenti sampai di situ saja; statistik justru mengungkap angka yang mengejutkan, di mana Messi mencatatkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi di Piala Dunia kali ini dibandingkan yang dicapainya di Piala Dunia Qatar 2022—turnamen di mana ia memimpin negaranya meraih gelar juara dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik.

Jelas bahwa Messi tidak lagi memiliki ledakan fisik yang menjadi ciri khas tahun-tahun terbaik kariernya bersama Barcelona; antara tahun 2009 dan 2015, kecepatan maksimumnya berkisar antara 32,5 dan 33,5 km/jam, bahkan mendekati 34 km/jam dalam beberapa pengukuran. Sebagai perbandingan, salah satu pemain tercepat di dunia saat ini, Kylian Mbappé dari Prancis, baru-baru ini mencatat kecepatan maksimum sebesar 35 km/jam; dan menurut para ahli kinerja olahraga, pemain sepak bola biasanya mulai kehilangan sekitar 2% kecepatannya antara usia 30 dan 35 tahun, dan laju penurunan ini semakin cepat hingga mencapai sekitar 3% setelah melewati usia tersebut, menurut ESPN.

Selama putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika Messi berusia 35 tahun, ia mencatatkan kecepatan tertinggi sebesar 29,38 km/jam. Meskipun saat itu performanya tidak lagi mencapai rekor fisik terbaiknya sebelumnya, ia tetap mampu membuat perbedaan berkat kecerdasannya, visi permainannya yang tajam, kemampuannya dalam menembus pertahanan lawan, serta umpan-umpan krusialnya di sepertiga akhir lapangan.

Sedangkan pada Piala Dunia 2026 saat ini, bintang Argentina tersebut mengejutkan semua orang dengan angka yang lebih tinggi; dalam pertandingan melawan Aljazair, ia mencatat kecepatan maksimum sebesar 30,9 km/jam, yang merupakan peningkatan lebih dari 5% dibandingkan rekor terbaiknya di Piala Dunia sebelumnya.

Lonjakan kecepatan ini tidak berarti bahwa Messi kini berlari lebih jauh selama pertandingan; justru sebaliknya, total jarak yang ditempuhnya merupakan salah satu variabel yang mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun-tahun terakhir.

Jarak terjauh yang ditempuh Messi di Piala Dunia ini terjadi pada pertandingan semifinal epik melawan Inggris, di mana ia berlari sejauh 8,2 kilometer selama 90 menit, dan dalam pertandingan tersebut ia mencatat kecepatan maksimum sebesar 29 km/jam; hal ini menunjukkan bahwa waktu memang telah mengubah gaya bermain Messi, yang kini membagi tenaga fisiknya dengan sangat cerdas dan memilih momen-momen krusial untuk tampil, namun angka kecepatan maksimumnya membuktikan bahwa ia masih mampu memukau semua orang dan menantang semua ekspektasi fisik.