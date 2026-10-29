Ismail Jakobs, pemain Galatasaray asal Turki, mengumumkan pensiun dari tim nasional Senegal, dalam sebuah keputusan mengejutkan mengingat usianya baru 27 tahun.

Jakobs pertama kali dipanggil ke timnas Senegal pada tahun 2022, dan tampil di dua edisi Piala Dunia terakhir, selain Piala Afrika 2023 dan 2025. Setelah menjalani 33 pertandingan internasional di mana ia memainkan peran penting, ia sebenarnya masih bisa melanjutkan permainannya, tetapi ia memutuskan untuk pensiun dini dari timnas Senegal.

Pemain Senegal itu berkata, menurut situs "Foot Mercato": "Saya bergabung dengan timnas sebagai seorang bocah kecil, dan saya meninggalkannya sebagai seorang pria dewasa. Saya membawa serta kenangan yang tak terlupakan, persahabatan yang bertahan seumur hidup, dan rasa syukur yang akan terukir di hati saya selamanya."

Ia melanjutkan: "Meskipun saya tumbuh di Jerman, Senegal menyambut saya dengan sangat hangat dan penuh cinta. Negara ini, para suporter, rekan-rekan setim saya, dan budaya yang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri sejak saat pertama. Berkat Senegal, saya mampu mewujudkan mimpi-mimpi masa kecil saya dan menjalani momen-momen yang akan selalu saya kenang selamanya."

Ia melanjutkan: "Sebagai anak dari seorang ayah berdarah Senegal, saya merasa sangat bahagia bisa mewujudkan bukan hanya mimpi saya, tetapi juga mimpi ayah saya. Hari ini, waktunya telah tiba untuk membuka lembaran baru. Saya ingin fokus pada perjalanan karier saya bersama klub dan mendedikasikan lebih banyak waktu berharga untuk diri saya dan keluarga saya."

Ia menutup: "Karena waktu itu berharga, dan sebagian momen tidak akan terulang. Petualangan saya di lapangan bersama Senegal mendekati akhirnya, tetapi keterikatan saya dengan negara ini akan tetap abadi."

Perlu diingat bahwa Ismail Jakobs sempat memicu kontroversi besar setelah final Piala Afrika 2025 melawan Maroko, setelah ia menegaskan bahwa 3 pemain mengalami keracunan makanan.

Jakobs mengatakan bahwa waktu kemunculan gejala dan tingkat keparahannya mengindikasikan bahwa apa yang terjadi dilakukan secara sengaja.

Ia menambahkan: "Saya tidak bisa memastikan secara mutlak, tetapi pendapat pribadi saya adalah bahwa tiga dari pemain kami telah mengalami keracunan."

Ia melanjutkan: "Itu bukan keracunan makanan biasa, 3 pemain tumbang pada waktu yang bersamaan, dan hal itu sangat menakutkan. Saya tidak ingin melontarkan tuduhan, tetapi apa yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan."