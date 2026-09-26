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Di usia 15 tahun, bintang Maroko cetak sejarah Barcelona dan Liga

Logrono United vs Barcelona
Logrono United
Barcelona
Liga F
Morocco
Spanyol
Maroko

Siapa dia?

Pemain asal Maroko, Maissa Baha, mengukir sejarah setelah menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam sejarah Liga Spanyol putri, pada usia 15 tahun 8 bulan 10 hari, saat Barcelona menghadapi Logroño, Sabtu, pada pekan kelima kompetisi.

Baha mencetak gol pertama Barcelona pada menit ke-17, setelah menyambut tendangan sudut yang dilepaskan Caroline Graham, dan mengubahnya dengan sundulan kepala secara apik ke dalam gawang, memberikan keunggulan 1-0 bagi klub Catalan itu.

Patricia Guijarro memperbesar keunggulan Barcelona lewat gol kedua pada menit ke-71, sehingga tim tersebut memenangi laga dengan skor 2-0 tanpa balas, dan naik ke puncak klasemen mengungguli Real Madrid.

Baha, pemain timnas Maroko, sebelumnya telah bergabung dengan latihan tim utama Barcelona pada musim panas sebagai persiapan menghadapi musim baru, sebelum melanjutkan menulis babak baru dalam kariernya yang menjanjikan melalui pencapaian bersejarah ini.

Baha berasal dari keluarga sepak bola, ia adalah putri mantan pemain internasional Maroko, Nabil Baha, dan saudari dari Ziad Baha, pemain tim Olympique Marseille U-19.

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