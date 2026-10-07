Surat kabar Turki Milliyet melaporkan bahwa Ibrahim Haciosmanoglu, presiden federasi sepak bola Turki, dan jajaran pimpinannya sudah mengambil keputusan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi.

Montella sudah mendapat kritik setelah Piala Dunia yang sangat mengecewakan pada musim panas, ketika tersingkir di fase grup lebih awal dipastikan bagi Turki, yang sebelum turnamen disebut-sebut sebagai kuda hitam, usai kalah dari Australia (0-2) dan Paraguay (0-1). Empat kekalahan, yang sebagian di antaranya cukup telak, dalam empat pertandingan pertama musim baru Nations League kini tampaknya membuat kepergian pelatih asal Italia itu tak terelakkan.

Setelah tim Montella sempat tampil terhormat saat kalah 0-1 dari tim bertabur bintang Prancis, suara-suara kritik makin nyaring setelah kekalahan 1-4 dari Italia dan 0-3 di Belgia. Pada Senin, Turki kemudian juga kalah 1-3 dalam laga kandang melawan Italia, sehingga degradasi dari Liga A Nations League kini nyaris pasti.

Bagaimana Vincenzo Montella merespons tuntutan mundur di Turki?

Para pendukung Turki sudah menuntut Montella pergi saat laga 0-3 di Belgia, tetapi pelatih 52 tahun itu melawan: "Secara statistik, itu adalah pertandingan yang seimbang. Di level seperti ini Anda tidak boleh melakukan kesalahan. Jika melakukannya, lawan tidak akan memaafkannya," jelas Montella dan berkata, merujuk pada kuatnya lawan-lawan mereka: "Berada di Liga A adalah sebuah privilese dan bukan hukuman. Karena itu kami harus terus berkembang, memberikan yang terbaik, dan terus bekerja."

Getty Images

Ia mengatakan tidak ingin "terlalu mendengarkan kritik saat ini. Dengan para pemain ini, kami kembali tampil di Piala Dunia setelah 24 tahun dan promosi ke Liga A." Faktanya, di bawah Montella, yang mengambil alih pada September 2023 dari pelatih Jerman Stefan Kuntz yang belum lama dipecat, Turki untuk pertama kalinya sejak 2002 kembali lolos ke Piala Dunia. Selain itu, dengan Montella di pinggir lapangan, mereka juga menjalani Euro 2024 dengan baik, mencapai perempat final dan hanya tersingkir tipis dari Belanda (1-2).

Siapa yang akan menggantikan Montella di timnas Turki?

Untuk Piala Dunia, mengingat grup yang bisa dijalani dengan Australia, Paraguay, dan Amerika Serikat serta skuad berkualitas tinggi yang diperkuat Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Milan), dan Kenan Yildiz (Juventus Turin), publik Turki menaruh harapan besar. Karena itu, kekecewaan setelah tersingkir cepat pun begitu besar.

Kontrak Montella masih berlaku hingga setelah Euro 2028, dan mantan striker itu sejatinya diharapkan juga memimpin Turki ke turnamen besar berikutnya. Siapa yang bisa menggantikan Montella jika pemecatannya dikonfirmasi masih belum jelas. Pertandingan berikutnya akan digelar pada pertengahan November, saat mereka lebih dulu menjamu Belgia, lalu menutup fase grup Nations League dengan tandang ke markas Prancis.