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Kapten Arsenal, Martin Odegaard, yakin dapat mencapai kesepakatan dengan manajemen klub untuk memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Ia menegaskan dirinya senang bertahan bersama tim dan ingin tetap tinggal selama bertahun-tahun.

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Pernyataan ini muncul saat manajemen Arsenal tengah berupaya mengamankan masa depan sejumlah pemain intinya dengan memperpanjang kontrak Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya, dan Piero Hincapie dalam jangka panjang.

Kontrak Odegaard saat ini akan berakhir pada musim panas 2028 , tetapi pemain asal Norwegia itu tidak merasa khawatir dengan masa depannya, terlebih karena ia yakin klub ingin mempertahankannya dan akan mengajukan tawaran baru kepadanya.

Odegaard mengatakan kepada Sky Sports News: "Hal ini sama sekali tidak membuat saya khawatir. Saya sudah mengatakannya berkali-kali, saya sangat bahagia di sini dan saya mencintai klub ini. Saya berharap bisa bertahan selama bertahun-tahun lagi, dan saya rasa klub juga merasa senang."

Ia menambahkan: "Tidak perlu khawatir, kami akan menemukan solusinya. Yang terpenting adalah fokus di lapangan, setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi."

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Berbicara tentang ambisinya bersama tim asal London itu, kapten Arsenal tersebut menegaskan keinginannya untuk terus meraih trofi, sembari menekankan bahwa targetnya adalah bersaing untuk semua gelar yang memungkinkan.

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Pemain Norwegia itu berkata: "Saya tentu ingin memenangi lebih banyak gelar di sini. Saya ingin memenangi segalanya bersama Arsenal, baik Liga Primer Inggris lagi, Liga Champions, maupun piala domestik, karena itulah yang kami incar. Kami ingin memenangi segalanya."

Ia melanjutkan: "Adapun hal-hal lain, seperti pencapaian individu, semuanya akan datang sebagai hasil dari apa yang diraih tim. Tim adalah yang terpenting."

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Odegaard juga menegaskan keyakinannya bahwa Arsenal mampu terus berkembang dan meraih lebih banyak kesuksesan. "Kami memiliki semua yang kami butuhkan. Kami telah membuktikan bahwa kami mampu melakukannya, dan sekarang saatnya membuktikan bahwa kami mampu mengulanginya, memenangi lebih banyak gelar, dan mengambil langkah baru ke depan," ujarnya.

Ia menutup: "Kami memiliki segalanya di sini, baik staf kepelatihan maupun skuad yang luar biasa, serta para pemain dan orang-orang yang istimewa."

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Sebagai catatan, Odegaard bergabung dengan Arsenal pada Januari 2021 dengan status pinjaman dari Real Madrid hingga akhir musim, sebelum pada musim panas tahun yang sama menandatangani kontrak transfer permanen ke klub London tersebut dengan nilai 35 juta euro, ditambah bonus.

Sejak saat itu, Odegaard berhasil meraih gelar Liga Primer Inggris musim lalu, yang merupakan gelar pertama Arsenal di kompetisi tersebut sejak musim 2003-2004. Ia juga dua kali memenangi Community Shield dan mencapai final Liga Champions musim lalu, sebelum kalah dari Paris Saint-Germain melalui adu penalti.

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Odegaard telah tampil dalam 253 pertandingan bersama Arsenal di semua kompetisi, dengan torehan 47 gol dan 48 assist. Pada musim ini, ia telah bermain dalam 19 laga di berbagai kompetisi dengan catatan 5 gol dan 2 assist.

Arsenal saat ini memuncaki klasemen Liga Primer Inggris dengan 28 poin, dan bersiap menjamu Manchester City di Stadion Emirates pada Minggu mendatang dalam laga puncak pekan ke-12 Liga Primer Inggris.