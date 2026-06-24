Di tengah-tengah Piala Dunia... Bruno Fernandes mengambil keputusan terkait tawaran dari klub-klub Saudi

Pemain gelandang Manchester United asal Portugal, Bruno Fernandes, telah mengambil keputusan terkait tawaran-tawaran yang diterimanya untuk pindah ke Liga Saudi selama jendela transfer musim panas mendatang.

Bruno Fernandes turut memimpin tim nasional Portugal meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026, dengan mengalahkan Uzbekistan 5-0, kemarin Selasa, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup.

Kurang dari 24 jam setelah pertandingan tersebut, jurnalis terpercaya Ben Jacobs menegaskan melalui stasiun radio “Talk Sport” bahwa Fernandes berniat tetap bertahan di Manchester United pada musim depan.

Stasiun radio tersebut menjelaskan bahwa gelandang asal Portugal itu telah memberi tahu rekan-rekannya di tim nasional bahwa ia tidak ingin hengkang dari Manchester United pada musim panas mendatang, meskipun kontraknya hanya tersisa satu musim lagi.

Pemain berusia 31 tahun itu memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya bersama “Setan Merah”, yang memungkinkannya pindah ke klub non-Inggris dengan biaya 65 juta euro, hal yang dapat memudahkan proses kepindahannya ke Liga Saudi jika ia menginginkannya.

Nama Fernandes sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Saudi tahun lalu, khususnya ke klub Al-Hilal dan Al-Nassr, namun ia memutuskan untuk tetap bertahan. Namun, beberapa laporan menyebutkan kemungkinan hal itu terjadi setelah Piala Dunia.

Bruno Fernandes telah menjadi salah satu bintang terkemuka Manchester United dalam beberapa tahun terakhir. Ia bergabung dengan klub tersebut pada Januari 2020, dan telah tampil dalam 327 pertandingan, mencetak 107 gol, serta memberikan 108 assist.