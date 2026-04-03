Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
Di tengah sorakan penonton... Ahli wasit mengakhiri perdebatan mengenai keabsahan kartu merah yang diberikan kepada Diaby

Apakah pemain bintang asal Prancis itu pantas mendapat kartu merah?

Di tengah suasana yang tegang dan dipenuhi sorakan penonton, seorang pakar wasit turun tangan untuk menganalisis insiden pengusiran pemain sayap Prancis Moussa Diaby dalam laga antara Al-Ittihad dan Al-Hazm, guna menyelesaikan perdebatan mengenai keabsahan keputusan tersebut.

Ahli tersebut memberikan penjelasan terperinci mengenai momen pelanggaran terhadap pemain Al-Hazm, menjelaskan alasan wasit memberikan kartu merah dan sejauh mana keputusan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh FIFA, dalam upaya menenangkan suasana dan menjelaskan fakta-fakta kepada penonton dan pengikut.

Pada menit ke-34 babak pertama, Diaby diusir setelah melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Al-Hazm, di mana pemain sayap Prancis itu memutuskan untuk menendang lawan di bagian perut bawah. Baca detailnya

Saat Diaby keluar lapangan, tribun Al-Ittihad riuh dengan sorakan dan peluit protes terhadap tindakan pemain dan wasit secara bersamaan.

Mengenai hal ini, pakar wasit Mesir Mohamed Kamal "Risha" mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi: "Keputusan wasit untuk mengusir Moussa Diaby adalah benar, karena ia dengan sengaja menendang pemain Al-Hazm secara berbahaya, yang mengharuskan pemberian kartu merah."

Ini adalah kali ketiga Diaby diusir saat membela Al-Ittihad, setelah sebelumnya menerima kartu merah pertamanya melawan Al-Nassr musim lalu, sebelum diusir saat melawan Al-Riyadh musim ini, dan kini melawan Al-Hazm.


