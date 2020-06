Di Tengah Protes Perlakuan Rasisme, Muncul Banner ‘White Lives Matter’ Saat Manchester City Jamu Burnley

Sebuah pesawat yang membawa spanduk "White Lives Matter" terlihat terbang di atas Etihad Stadium selama pertandingan melawan , yang lantas memicu kemarahan di tengah protes dan demonstrasi yang sedang berlangsung menentang ketimpangan rasial.

Semua pemain Liga Primer Inggris telah mengenakan "Black Lives Matter" di belakang jersey mereka sejak kompetisi kembali dilanjutkan, dan itu adalah bentuk protes yang dipicu kematian George Floyd di Amerika Serikat.

Rentetan aksi protes itu telah memicu demonstrasi di seluruh dunia, dengan Weston McKennie, Jadon Sancho dan Marcus Thuram menjadi segelintir yang ikut bersuara di , selagi Marcelo menjadi berita utama lewat pertunjukkannya di LaLiga.

Di Liga Primer, jersey para pemain juga memiliki patch Black Lives Matter selain patch untuk NHS guna memberi penghormatan atas kerja tenaga medis selama pandemi virus corona.

Selain jersey, pemain di Liga Primer ikut ambil bagian dalam aksi hening sebelum kick-off, selain berlutut saat peluit pembuka demi menunjukkan solidaritas atas gerakan Black Lives Matter.

Segera setelah dimulainya pertandingan Selasa (23/6) dini hari WIB tadi antara tim peringkat dua Manchester City dan Burnley, sebuah pesawat terlihat melintas di atas kepala para pemain sembari membawa spanduk bertuliskan "White Lives Matter Burnley".

A plane flying over the Etihad stating: "White Live Matter, Burnley." Absolutely pathetic. — Jonathan Smith (@jonnysmiffy) June 22, 2020

Imagine being so upset players are taking a knee to fight for other human's rights that you make a banner and rent a plane to try and say your life matters. This country is done. pic.twitter.com/T8dgSkoqwk — Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 22, 2020

A plane has just flown over the Man City V Burnley game with a banner that says “White lives matter - Burnley.”



An absolute disgrace. — Freddie (@FreddieBailey96) June 22, 2020