Di tengah persiapan final Piala Dunia... Yamaal dan pacarnya memicu kontroversi di New York

Lamine Yamal bersiap menghadapi pertandingan terpenting dalam karier sepak bolanya sejauh ini, saat ia memimpin tim nasional Spanyol melawan Argentina di final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang di New York.

Pemain berusia 19 tahun ini akan menjalani final terbesar dalam kariernya, setelah berhasil membuktikan dirinya sejak debut bersama tim utama Barcelona, dan sebelumnya selama masa-masa di akademi “La Masia”, sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola.

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Meskipun pertandingan yang dinantikan ini sangat penting, Yamal memanfaatkan waktu istirahatnya untuk berjalan-jalan di jalanan New York bersama pacarnya, influencer asal Spanyol Inés García Santos, yang mengunggah foto mereka berdua di depan salah satu gerobak makanan tradisional di kota yang menjadi tuan rumah final Piala Dunia tersebut, seperti dilaporkan oleh jaringan "TyC Sports" Argentina.

Wanita muda berusia 21 tahun itu juga membagikan sebuah video yang memperlihatkan Yamal sedang syuting iklan untuk merek pakaian American Eagle, yang ditayangkan di salah satu layar raksasa di Times Square, salah satu landmark wisata paling terkenal di New York.

Adegan ini tidak luput dari perhatian rekan setimnya di timnas Spanyol, bek Marc Poblet, yang hanya bermain selama satu menit selama turnamen tersebut, saat melawan Austria di babak 16 besar. Ia mengunggah sebuah klip melalui fitur “Stories” di akun “Instagram”-nya, di mana kamera difokuskan pada papan iklan yang menampilkan foto Yamal.

Kekhawatiran menjelang final

Di sisi lain, sesi latihan terakhir timnas Spanyol “La Roja” memicu kekhawatiran menjelang final hari Minggu, setelah Lamine Yamal berlatih secara terpisah dari anggota tim lainnya.

Sebuah video yang dipublikasikan oleh surat kabar Spanyol "AS" memperlihatkan sang pemain sedang melakukan latihan peregangan di dekat peralatan pemulihan, dengan perban di kaki kirinya, tepat di area di mana ia mengalami cedera otot sebelum turnamen dimulai.

Meskipun ada kekhawatiran tersebut, surat kabar Spanyol "Marca" menegaskan bahwa baik bintang Barcelona maupun Pedro Porro—yang juga berlatih secara terpisah—tidak berisiko absen dari pertandingan final.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kondisi Yamal disebabkan oleh benturan yang diterimanya dari Lucas Deny, pada momen yang berujung pada keputusan penalti, selama pertandingan semifinal melawan Prancis (2-0), sementara latihan terpisah Boro terkait dengan kondisi kelelahan.