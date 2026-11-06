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Di tengah perburuan Hamdallah, gol bersejarah membawa Omar Al Soma mundur 15 tahun ke belakang

O. Al Somah
A. Hamdallah
Saudi Pro League
Suriah
Maroko
Arab Saudi

Striker Suriah menorehkan sejarah baru

Penyerang Suriah, Omar Al Somah, mantan penyerang Al Ahli Saudi, kembali ke 15 tahun silam berkat gol bersejarah yang ia cetak pada Jumat malam.

Omar Al Somah tampil bersama tim Al Wahda dalam kekalahan menghadapi Al Ahli Aleppo dengan skor 2-3, Jumat malam, dalam kompetisi Liga Suriah musim ini.

Penyerang Suriah itu tidak hanya sekadar tampil, karena ia mencetak gol kedua yang membawa Al Wahda menyamakan kedudukan, sebelum Al Ahli Aleppo berhasil mencuri gol kemenangan yang menyakitkan pada menit-menit akhir.

Menurut surat kabar Saudi "Al Yaum", gol ini merupakan gol pertama yang dicetak Omar Al Somah di Liga Suriah sejak kepindahannya ke Al Wahda pada bursa transfer musim panas lalu.

Dengan demikian, pemain berusia 37 tahun itu kembali mencetak gol di Liga Suriah setelah hampir 15 tahun, sejak kepergiannya dari tim Al Futowa untuk bergabung dengan Al Qadsia Kuwait pada 2011.

Hal ini terjadi di saat rekor bersejarah penyerang Suriah tersebut di Liga Saudi terancam serius oleh penyerang Maroko, Abderrazak Hamdallah, penyerang Al Taawoun.

Hamdallah mencetak gol dalam hasil imbang Al Taawoun melawan Al Ettifaq dengan skor 1-1, Sabtu lalu, pada pekan kedua belas Liga Roshn Saudi.

Gol tersebut merupakan gol ke-160 bagi penyerang Maroko itu dalam sejarah penampilannya di Liga Roshn, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah kompetisi tersebut, dengan selisih satu gol di belakang Omar Al Somah.

Hamdallah masih menyisakan banyak pertandingan pada musim ini, yang melaluinya ia berpeluang merebut posisi Omar Al Somah, untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Saudi di era profesional.

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