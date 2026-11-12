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Barcelona kini mengetahui besaran dana yang harus mereka bayarkan jika ingin mendapatkan jasa Nicolo Tresoldi, penyerang Club Brugge.

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Tresoldi merupakan salah satu penemuan paling menonjol dalam sepak bola Eropa. Pemain ini telah berubah menjadi salah satu nama yang paling diburu di bursa transfer, yang mendorong klub asal Belgia tersebut untuk menaikkan tuntutan finansialnya secara signifikan.

Berdasarkan keterangan jurnalis Italia yang mengkhususkan diri dalam berita transfer, Nicolo Schira, nilai finansial yang diminta untuk melepas Tresoldi saat ini berkisar antara 60 hingga 70 juta euro.

Angka ini merupakan kenaikan besar dibandingkan dengan perkiraan awal yang berkisar antara 35 hingga 40 juta euro.

Penampilan istimewa yang ditunjukkan Tresoldi, yang berusia 22 tahun, berkontribusi pada meningkatnya nilai pasarnya, sementara Club Brugge menyadari bahwa mereka memiliki aset berharga yang menarik perhatian klub-klub besar Eropa.

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Barcelona merupakan salah satu klub yang memantau perkembangan pemain ini dari dekat, tetapi mereka bukan satu-satunya yang berada dalam perburuan untuk merekrutnya.

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Menurut Schira, klub Arsenal, Atletico Madrid, dan Milan juga menunjukkan ketertarikan terhadap penyerang tersebut. Dengan demikian, beberapa bulan mendatang mungkin akan menyaksikan persaingan sengit antara 4 klub besar untuk menuntaskan kesepakatan ini.

Di Italia, Milan muncul sebagai salah satu pihak yang paling berminat mempercepat negosiasi untuk merampungkan kesepakatan Tresoldi.

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Surat kabar La Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa klub Italia tersebut sedang mempelajari kemungkinan untuk merekrut pemain itu pada Januari mendatang, namun tuntutan finansial Club Brugge sangat menghambat setiap langkah instan.

Klub Belgia tersebut telah membuktikan selama bursa transfer musim panas lalu bahwa mereka tidak berniat melepas Tresoldi dengan mudah. Menurut media Italia, Roma mengajukan tawaran senilai 35 juta euro, tetapi Club Brugge menolaknya.

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Namun ada faktor yang menentukan, yaitu Tresoldi lebih menyukai untuk menjalani pengalaman di Italia selama beberapa tahun, dan ia tidak pernah menyembunyikan preferensinya terhadap klub Milan, meskipun klub Italia tersebut tidak akan mampu memenuhi tuntutan finansial yang diajukan saat ini.

Namun pesan yang datang dari Belgia sangatlah jelas. Menurut yang diberitakan surat kabar Belgia Het Laatste Nieuws, Club Brugge menganggap bahwa Tresoldi tidak dijual selama bursa transfer musim dingin, dan tidak memikirkan untuk mengizinkan kepergiannya pada Januari, meskipun mereka menerima tawaran finansial yang sangat besar.

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Situasi akan berubah mulai Juni 2027, karena klub Belgia tersebut akan siap mempelajari kemungkinan menjual pemain itu, dengan syarat menerima tawaran yang memenuhi tuntutan finansial mereka yang tinggi.

Dengan demikian, angka 60 hingga 70 juta euro akan menjadi titik awal bagi setiap negosiasi yang mungkin terjadi selama bursa transfer musim panas.

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Barcelona pun harus mengambil keputusan terkait masuk ke dalam perburuan untuk merekrut pemain ini, yang nilai finansialnya terancam menjadi jauh lebih tinggi seiring menguatnya persaingan.

Club Brugge menyadari betul bahwa mereka tidak terpaksa menjual Tresoldi saat ini, dan bahwa persaingan antara klub-klub besar Eropa bisa jadi menguntungkan mereka.