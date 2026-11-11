Di tengah neraka hasil pertandingan, bahasa angka berpihak kepada Carrick ketimbang Arteta pada "awal perjalanan" di Premier League

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Michael Carrick, pelatih kepala Manchester United, menghadapi bayang-bayang pemecatan dari jabatannya di tengah merosotnya hasil-hasil dan keberadaan di zona degradasi Liga Premier Inggris.

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Di sisi lain, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, tengah menjalani periode istimewa bersama timnya yang memuncaki Liga Inggris. Arsenal adalah juara terakhir kompetisi tersebut dan berjalan dengan baik di Liga Champions Eropa.

Namun demikian, perbandingan singkat antara kedua pelatih pada awal-awal masa mereka bersama Arsenal dan Manchester United mengungkap kejutan besar.

Arteta memulai perjalanannya bersama Arsenal pada Desember 2019, sementara Manchester United menunjuk Carrick sebagai pelatih permanen pada Januari 2026.

Selama 26 pertandingan pertama mereka memimpin tim secara teknis di Liga Inggris Premier, Carrick mencatatkan angka yang lebih baik ketimbang Arteta, yang mendapat kesabaran dari manajemen Arsenal, sebelum akhirnya keadaan berubah.

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Carrick meraih 13 kemenangan berbanding 12 milik Arteta, sedangkan Manchester United bermain imbang 7 kali berbanding 6 milik Arsenal.

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Carrick kalah 6 kali dalam 26 pertandingan, sementara Arsenal menelan kekalahan dalam 8 laga. Tim Carrick mencetak 43 gol berbanding 40 milik tim Arteta.

Dari sisi gol kebobolan, gawang United kebobolan 33 kali berbanding 28 milik Arsenal, sehingga selisih golnya adalah 12 untuk keunggulan Arsenal berbanding 10 milik Manchester United.

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Secara keseluruhan, Michael Carrick mengumpulkan 46 poin selama 26 pertandingan pertama di Liga Inggris, sedangkan perolehan Arteta adalah 42 poin.

Pemecatan Semakin Dekat

Para pemegang pengaruh di Manchester United berkumpul hari ini, Rabu, dalam sebuah pertemuan puncak di Monako, sementara pelatih Michael Carrick terus datang untuk bekerja meski masa depannya tampak suram.

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Menurut laporan media, Manchester United diperkirakan akan mengumumkan pemecatan Carrick hari ini, akibat merosotnya hasil, dan menunjuk pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino, pelatih kepala timnas Amerika Serikat, sebagai penggantinya.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" menyebutkan bahwa Carrick, pelatih Manchester United yang berusia 45 tahun itu, terlihat mengacungkan jempol kepada para fotografer saat tiba di lapangan latihan Carrington milik klub pada pagi hari ini, Rabu.

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Sementara itu, CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox dijadwalkan bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe di Monako untuk memutuskan nasib Carrick.

Jika Manchester United memutuskan memecat Carrick, total kompensasi yang dibayarkan kepada staf kepelatihan dan administrasi selama tiga tahun terakhir di bawah kepemilikan Ratcliffe dan INEOS akan meningkat menjadi hampir 30 juta pound sterling. Selain itu, pembelian kontrak Pochettino dengan timnas Amerika Serikat akan membebani kas klub sebesar 7 juta pound sterling tambahan.

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Berrada dan Wilcox kemarin terbang ke Prancis selatan untuk menghadiri pertemuan puncak yang dijadwalkan bagi para pejabat perusahaan INEOS. Berrada dan Wilcox akan menyampaikan rekomendasi mereka kepada Ratcliffe hari ini, dan semua indikasi menunjukkan bahwa Carrick akan membayar harga kemerosotan timnya yang mengkhawatirkan ke zona degradasi Liga Inggris Premier.

Adapun Carrick, ia tengah menjalani kondisi ketidakpastian di Manchester. Ia terlihat meninggalkan lapangan latihan United kemarin, Selasa, ditemani putranya Jacey yang berusia 16 tahun, seorang pemain muda di klub, setelah ia memimpin latihan sekelompok kecil pemain selama jeda internasional.

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Sumber-sumber di klub menegaskan kepada surat kabar Inggris tersebut bahwa keputusan final belum tercapai, dan kedua co-chairman Joel dan Avram Glazer masih harus menyetujui pemecatan tersebut.

Dapat dipahami bahwa manajemen Old Trafford ingin menyampaikan keputusan mereka kepada Carrick secara langsung, sehingga mungkin tidak akan ada konfirmasi resmi dari klub hingga hari Kamis.