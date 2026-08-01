Klub Jerman, Leipzig, mengumumkan absennya sayap muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari rombongan tim yang menuju kamp latihan di kota Saalfelden, Austria, akibat terkena infeksi, seraya menegaskan bahwa ia akan bergabung dengan tim begitu pulih.

Klub menambahkan, dalam pernyataan resmi, bahwa pemain Norwegia, Antonio Nusa, akan bergabung dengan kamp latihan pada pertengahan pekan depan setelah masa liburannya berakhir, sementara kiper Hungaria, Peter Gulacsi, absen karena tengah menjalani negosiasi dengan klub lain, di samping Diomande yang tidak akan berangkat karena sakit.

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Perkembangan ini terjadi di saat negosiasi masih berlangsung antara Leipzig dan Real Madrid terkait kepindahan Diomande ke klub Spanyol tersebut selama bursa transfer musim panas ini.

Sebelumnya, jurnalis Florian Plettenberg dari jaringan "Sky Sport - Jerman" telah menegaskan bahwa Real Madrid menekan untuk merampungkan transfer ini pada akhir pekan, sementara sang pemain menunjukkan keinginan yang jelas untuk pindah ke Bernabeu, di tengah berlanjutnya pembicaraan antara kedua klub.

Jaringan "Sky Sport - Jerman" sempat mengajukan pertanyaan kepada Martin Demichelis, pelatih Leipzig, yang berbunyi: "Yan Diomande sakit. Kalian akan terbang ke kamp latihan pukul 17.00. Apakah Diomande akan berangkat bersama tim? Apakah itu rencananya?".

Demichelis menjawab: "Saya tahu ini topik besar. Yan benar-benar sakit. Kita lihat saja nanti. Saya belum berbicara dengan dokter. Jika ia sehat, ia harus ikut bersama kami. Jika ia sakit, ya ia sakit".



