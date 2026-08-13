Transfer bintang Manchester City, Rodri, ke skuad Barcelona telah memasuki tahap-tahap akhir.

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara Barcelona dan Manchester City, namun semua pihak berharap dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari mendatang, agar Rodri bisa pindah ke Stadion Spotify Camp Nou.

Liburan sang pemain semestinya berakhir hari ini, Kamis, dan ia dijadwalkan bergabung dengan latihan Manchester City pada Jumat pagi.

Namun surat kabar "Sport" menegaskan bahwa Rodri meminta izin khusus untuk tidak melakukan perjalanan ke Inggris, guna menunggu sampai negosiasi antara kedua klub selesai.

Keinginan Rodri berkisar pada menunggu Barcelona, dengan harapan selisih finansial kecil yang tersisa antara kedua klub dapat diselesaikan, agar ia bisa mulai bekerja di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

Sang pemain berpandangan bahwa ia mungkin tidak menghadiri latihan, guna memberi waktu lebih banyak bagi negosiasi hingga semuanya dituntaskan, tetapi ia hanya akan melakukannya dengan persetujuan Manchester City. Jika klub Inggris itu tidak mengizinkannya, sang pemain akan menghadiri latihan.

Faktanya, Rodri masih berada di Madrid hingga hari Kamis ini, dan ia terlihat sedang menyantap makanan di restoran Casa Lambazas.

Enzo Maresca sebelumnya menegaskan bahwa sang pemain akan berada di Manchester pada hari Jumat, namun Rodri berharap mendapatkan izin khusus ini dari klubnya.